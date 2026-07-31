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La empresa Servicios Públicos S.E informó que se registró una nueva avería en el acueducto que provee de agua a la localidad de Caleta Olivia por lo cual se retrasa la normalización del servicio.

Tras anunciar un corte programado de 48 horas para reparar desperfectos en el sistema, se localizó una nueva rotura a unos 500 metros del tramo intervenido, lo cual obligó a la empresa a extender los trabajos y postergar el restablecimiento del servicio.

El subgerente de Saneamiento de Servicios Públicos, Samuel Olivera señaló que la firma trabajó en tareas de mantenimiento en distintos sectores estratégicos de Caleta Olivia en el acondicionamiento y reparación de una válvula principal ubicada en la zona alta del barrio Mirador.

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Además, cuadrillas de operarios efectuaron una reparación de una pérdida de larga data sobre el acueducto de 315 milímetros, ubicado detrás de la unión vecinal del barrio 8 de Julio, con el objetivo de reducir pérdidas y mejorar la eficiencia del sistema. (Agencia OPI Santa Cruz)