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El gremio docente ADOSAC anunció que se adherirá al paro nacional convocado por la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) quienes anunciaron una huelga por 24 horas en reclamo de la reapertura de la paritaria nacional que define el piso de las negociaciones salariales en todo el país.

Las negociaciones entre los gremios docentes y el gobierno nacional se suspendieron porque las autoridades de la Secretaría de Educación buscan que los reclamos salariales sean afrontados por los gobiernos provinciales y así desentenderse de las negociaciones colectivas.

Desde ADOSAC indicaron que la jornada de protesta sumarán los reclamos por las condiciones edilicias en los establecimientos educativos de Santa Cruz y seguirán insistiendo por un salario acorde a la Canasta Básica Familiar. (Agencia OPI Santa Cruz)