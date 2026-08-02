Camuzzi Gas del Sur confirma doce cortes en Tolhuin

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(OPI TdF) – La empresa distribuidora emitió nueve notificaciones previas por falta de pago antes de interrumpir el servicio. Los domicilios afectados adeudan casi un año de consumo sin solicitar los planes de regularización vigentes.

Camuzzi Gas del Sur, prestataria del servicio público, interrumpió el suministro de gas natural a 12 usuarios en la localidad de Tolhuin. La distribuidora ejecutó estas medidas operativas tras gestionar los incumplimientos comerciales acumulados desde el 1 de mayo.

11 facturas impagas promedian las deudas de los domicilios inhabilitados por la corporación energética. La compañía calculó este pasivo como casi un año de consumo continuo sin abonar, superando las dificultades económicas estacionales transitorias.

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Antes de efectuar la suspensión definitiva, la firma remite 9 notificaciones legales a los titulares de cada medidor. El Reglamento del Servicio de Distribución obliga a la empresa a enviar avisos formales y cartas documento para validar las interrupciones del servicio.

Tolhuin originó versiones extraoficiales sobre afectaciones masivas del servicio durante el actual período invernal. La entidad desmintió esos rumores públicos y circunscribió los cortes a situaciones individuales de morosidad extrema.

Los doce titulares de las cuentas suspendidas eludieron suscribir acuerdos de pago para normalizar sus deudas. La prestataria constató además que ningún moroso afectado solicitó la tarifa diferencial del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). (Agencia OPI Tierra del Fuego)