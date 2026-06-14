Seis muertos por choque de helicópteros en Río de Janeiro

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La colisión aérea destruyó dos aeronaves civiles en el barrio Recreio dos Bandeirantes, causó pérdidas totales en un depósito comercial automotor e movilizó a decenas de rescatistas durante la mañana del domingo.

El despliegue de 45 bomberos y 15 vehículos de emergencia paralizó el tránsito en el barrio Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, tras la colisión en pleno vuelo de dos helicópteros este domingo. El violento impacto provocó la muerte instantánea de 6 personas y la destrucción de infraestructura privada en la zona oeste de la ciudad.

Los rescatistas del Departamento de Bomberos de Río de Janeiro hallaron los cuerpos calcinados en el estacionamiento de una sucursal de la empresa BYD. El reporte oficial confirma que los restos metálicos cayeron sobre la Rua Beth Lago y la Rua Rivadávia Campos después del impacto.

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Los peritajes preliminares identificaron los aparatos destruidos mediante los registros de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB):

El primer aparato corresponde a un Eurocopter France , modelo Aérospatiale AS 350B2 Esquilo , identificado con la matrícula PR-DJJ . Un total de 5 ocupantes fallecieron dentro de este habitáculo debido al incendio posterior al desplome.

, modelo , identificado con la matrícula . Un total de fallecieron dentro de este habitáculo debido al incendio posterior al desplome. El segundo vector consiste en un Bell Helicopter modelo 206B, con matrícula PP-MAC. La documentación oficial asigna la propiedad de este aparato a la firma Turfik Comércio de Frutas LTDA, operadora de la marca comercial Kifrut.

El desprendimiento de los componentes afectó directamente el playón de almacenamiento de la compañía automotriz china. El jefe del operativo de seguridad constató el daño total de 20 vehículos particulares estacionados que sufrieron el impacto directo de la masa de combustible y metal.

La oficina de control aéreo de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) inició la recolección de las cajas negras y las comunicaciones radiales de la jornada. Los técnicos estatales analizan las coordenadas de vuelo asignadas a los pilotos para determinar la responsabilidad civil y penal de las corporaciones propietarias. (Agencia OPI Santa Cruz)