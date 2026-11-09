Ventas minoristas pymes cayeron 1,6% interanual en octubre

El Índice de Ventas Minoristas Pymes de CAME registró una suba mensual desestacionalizada del 0,3% frente a septiembre, pero acumuló un retroceso del 2% en lo que va de 2026.
Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron una caída interanual del 1,6% en octubre de 2026, según el Índice de Ventas Minoristas Pymes elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El indicador acumuló así un descenso del 2% en lo que va del año.
En la comparación mensual desestacionalizada respecto de septiembre, el consumo mostró un leve repunte del 0,3%. No obstante, el balance anual de CAME contabiliza siete meses de retroceso frente a apenas tres avances, cuyo primer quiebre positivo ocurrió recién en junio tras trece meses consecutivos de contracción.
Desde la entidad empresaria señalaron que “el comercio minorista exhibió una dinámica dual en el mes de octubre, caracterizada por la disparidad entre los distintos rubros y un consumo doméstico centrado en compras esenciales de ticket reducido”. El reporte atribuyó las mejoras puntuales al Día de la Madre y al recambio de temporada primavera-verano, aunque advirtió que “la actividad disminuyó su intensidad hacia la segunda mitad del mes frente a la persistente restricción en los ingresos familiares”.
CAME documentó caídas en alimentos y farmacias
El relevamiento sectorial de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa mostró que cuatro de los siete rubros medidos cerraron octubre en terreno negativo interanual. El mayor retroceso correspondió a Farmacia, con una baja del 3,7% interanual y del 1,1% mensual desestacionalizado, aunque mantiene un alza acumulada del 2,1% en 2026.
En el mismo sentido descendente, Alimentos y bebidas cayó 3,5% interanual a precios constantes, retrocedió 0,3% frente a septiembre y acumula una merma del 3,1% en el año. Por su parte, Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción bajó 3,4% interanual y 0,3% mensual, con un saldo acumulado de 0,1%, mientras que Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles cedió 0,5% interanual, 0,5% mensual y 8,1% en el año.
En la vereda opuesta, solo tres sectores lograron crecer en la comparación interanual durante octubre. Calzado y marroquinería encabezó las subas con un 3,6% interanual y un 2,4% mensual, sin variaciones en el acumulado anual, seguido por Textil e indumentaria con un 3,6% interanual a precios constantes, un 1,3% mensual y un descenso acumulado del 1,9%, junto a Perfumería, que avanzó 0,8% interanual y 1,7% mensual pero acumula una caída del 1,3%.
Ventas online creció 17,7% mientras
Las ventas a través de plataformas digitales en comercios con local a la calle relevados por CAME registraron un salto interanual del 17,7% en octubre, con una variación mensual del 0,3%. Pese a ese desempeño digital, la entidad indicó que “la cautela presupuestaria y los límites en el financiamiento postergaron adquisiciones de mayor porte, lo que profundizó la presión operativa sobre el sector”.
En el plano cualitativo, el 51,9% de los comerciantes consultados por CAME afirmó que su actividad se mantuvo sin variaciones interanuales, mientras que el 41% reportó un empeoramiento, cifra que retrocedió 3,3 puntos frente al mes previo, y apenas el 7,1% informó una mejora tras subir 1,5 puntos porcentuales. Hacia adelante, el 48,4% proyecta estabilidad, el 41,1% espera un escenario más favorable y el 10,5% prevé un empeoramiento.
Respecto de las decisiones de capital, el 54,9% de los empresarios consultados consideró que no es una etapa propicia para realizar inversiones, un 29,3% no fijó postura y solo el 15,8% respalda nuevos desembolsos. El informe de CAME no consigna montos nominales de facturación ni desagregación por provincias. (Agencia OPI Santa Cruz)