Ventas minoristas pymes cayeron 1,6% interanual en octubre

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El Índice de Ventas Minoristas Pymes de CAME registró una suba mensual desestacionalizada del 0,3% frente a septiembre, pero acumuló un retroceso del 2% en lo que va de 2026.

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron una caída interanual del 1,6% en octubre de 2026, según el Índice de Ventas Minoristas Pymes elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El indicador acumuló así un descenso del 2% en lo que va del año.

En la comparación mensual desestacionalizada respecto de septiembre, el consumo mostró un leve repunte del 0,3%. No obstante, el balance anual de CAME contabiliza siete meses de retroceso frente a apenas tres avances, cuyo primer quiebre positivo ocurrió recién en junio tras trece meses consecutivos de contracción.

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Desde la entidad empresaria señalaron que “el comercio minorista exhibió una dinámica dual en el mes de octubre, caracterizada por la disparidad entre los distintos rubros y un consumo doméstico centrado en compras esenciales de ticket reducido”. El reporte atribuyó las mejoras puntuales al Día de la Madre y al recambio de temporada primavera-verano, aunque advirtió que “la actividad disminuyó su intensidad hacia la segunda mitad del mes frente a la persistente restricción en los ingresos familiares”.

CAME documentó caídas en alimentos y farmacias

El relevamiento sectorial de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa mostró que cuatro de los siete rubros medidos cerraron octubre en terreno negativo interanual. El mayor retroceso correspondió a Farmacia, con una baja del 3,7% interanual y del 1,1% mensual desestacionalizado, aunque mantiene un alza acumulada del 2,1% en 2026.

En el mismo sentido descendente, Alimentos y bebidas cayó 3,5% interanual a precios constantes, retrocedió 0,3% frente a septiembre y acumula una merma del 3,1% en el año. Por su parte, Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción bajó 3,4% interanual y 0,3% mensual, con un saldo acumulado de 0,1%, mientras que Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles cedió 0,5% interanual, 0,5% mensual y 8,1% en el año.

En la vereda opuesta, solo tres sectores lograron crecer en la comparación interanual durante octubre. Calzado y marroquinería encabezó las subas con un 3,6% interanual y un 2,4% mensual, sin variaciones en el acumulado anual, seguido por Textil e indumentaria con un 3,6% interanual a precios constantes, un 1,3% mensual y un descenso acumulado del 1,9%, junto a Perfumería, que avanzó 0,8% interanual y 1,7% mensual pero acumula una caída del 1,3%.

Ventas online creció 17,7% mientras

Las ventas a través de plataformas digitales en comercios con local a la calle relevados por CAME registraron un salto interanual del 17,7% en octubre, con una variación mensual del 0,3%. Pese a ese desempeño digital, la entidad indicó que “la cautela presupuestaria y los límites en el financiamiento postergaron adquisiciones de mayor porte, lo que profundizó la presión operativa sobre el sector”.

En el plano cualitativo, el 51,9% de los comerciantes consultados por CAME afirmó que su actividad se mantuvo sin variaciones interanuales, mientras que el 41% reportó un empeoramiento, cifra que retrocedió 3,3 puntos frente al mes previo, y apenas el 7,1% informó una mejora tras subir 1,5 puntos porcentuales. Hacia adelante, el 48,4% proyecta estabilidad, el 41,1% espera un escenario más favorable y el 10,5% prevé un empeoramiento.

Respecto de las decisiones de capital, el 54,9% de los empresarios consultados consideró que no es una etapa propicia para realizar inversiones, un 29,3% no fijó postura y solo el 15,8% respalda nuevos desembolsos. El informe de CAME no consigna montos nominales de facturación ni desagregación por provincias. (Agencia OPI Santa Cruz)