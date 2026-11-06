Chubut registra una de cada cinco empresas en crisis

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(OPI Chubut) – La entidad empresaria provincial advirtió que el alivio impositivo dispuesto a nivel nacional frena nuevas medidas cautelares pero mantiene activas las ejecuciones judiciales sobre el sector productivo regional.

El presidente de la Federación Empresaria del Chubut (FECH), Carlos Lorenzo, advirtió en Rawson que la suspensión de nuevos embargos dictada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por 180 días no resuelve el esquema de presión impositiva de fondo, según se informó de manera preliminar. El dirigente gremial precisó que en el territorio provincial una de cada cinco empresas atraviesa un cuadro de crisis operativa y financiera.

La disposición oficial fue anunciada por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, durante un encuentro institucional con la Unión Industrial Argentina (UIA). En los hechos, la medida impide la traba de fondos bancarios pero no interrumpe los procesos de cobro judicial ya iniciados contra los contribuyentes, situación que mantiene en riesgo de cierre a diversas firmas productivas locales.

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La continuidad de las ejecuciones judiciales

La conducción de la Federación Empresaria del Chubut remarcó que el freno administrativo otorga un margen temporal acotado pero deja desprotegidas a las firmas con expedientes avanzados. Carlos Lorenzo aclaró en rigor que la disposición de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero paraliza únicamente las medidas cautelares sobre cuentas corrientes y activos financieros, dejando intactos los juicios de ejecución fiscal.

Sobre el alcance del anuncio, Lorenzo puntualizó que “es como que se suspende un poco la agonía, le han puesto algún remedio, no resuelve los problemas, en absoluto. Solamente le da un poco de calma para que se pueda ver qué se puede hacer en este corto tiempo”. El titular de la entidad empresaria ratificó que el congelamiento de cuentas bancarias bloquea la actividad diaria y empuja a la quiebra a los establecimientos, por lo que “vemos con beneplácito el tema de la suspensión de los embargos porque ya no se podía seguir adelante así”. A su vez, remarcó que “hubo mucha presión por parte del Gobierno nacional hacia las pymes y la situación se está apagando en estos momentos”.

Proyecto legislativo provincial

La Federación Empresaria del Chubut resolvió suspender temporalmente la presentación de un proyecto propio ante el Congreso de la Nación, tras conocerse la prórroga oficial. La iniciativa se articulaba desde la Cámara de Comercio de Rawson y sumaba adhesiones de compañías regionales con pasivos acumulados para solicitar tratamiento a los legisladores nacionales chubutenses.

El texto contemplaba medidas tributarias integrales y herramientas específicas de reactivación comercial, tras frustrarse un borrador previo impulsado junto a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y colegios profesionales de Ciencias Económicas. La entidad confederada nacional había solicitado formalmente suspender multas, embargos y ejecuciones vinculadas al debate de la denominada Ley de Inocencia Fiscal. El sector mercantil mantendrá en reserva la propuesta mientras transcurre el plazo de 180 días otorgado por la administración central. (Agencia OPI Chubut)