Los recortes en alimentos bajaron al 11% de los hogares en seis meses

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Entre febrero y agosto, los salarios formales subieron 14,3% frente a una inflación acumulada del 14,6%, mientras el 67% de las familias mantiene recortes de gastos.

El Índice del Argentino de a Pie, elaborado por la consultora Focus Market, ascendió de 61,8 puntos en abril a 72,6 puntos seis meses después, ingresando en la franja catalogada como Estabilidad Frágil (entre 70 y 80 puntos). El indicador híbrido combina estadísticas oficiales de salarios e inflación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y del Ministerio de Trabajo con una encuesta periódica sobre la experiencia financiera cotidiana de los hogares.

En el pilar de ingreso real relevado por Focus Market, el puntaje subió de 60,0 a 66,4 unidades debido a que los hogares que no alcanzaron a cubrir el mes retrocedieron de casi uno de cada tres a poco más de uno de cada cinco. Además, más de cuatro de cada diez familias reportaron capacidad de ahorro, duplicando la proporción de abril cuando la relación frente a quienes no llegaban a fin de mes era de uno a uno, aunque el 4% que recurre al crédito para gastos básicos permaneció sin cambios.

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Respecto del pilar de consumo, el registro avanzó de 55,9 a 57,8 puntos, mostrando que el 67% de los hogares aún resigna algún gasto frente al 69,5% anotado en abril. Dentro de ese ajuste presupuestario, los recortes en alimentos cayeron del 14% (uno de cada siete hogares) al 11% (uno de cada nueve), desplazándose la restricción hacia rubros postergables como indumentaria y electrodomésticos.

Los salarios formales empataron con los precios

Los registros oficiales incluidos en el reporte de Focus Market indican que, entre febrero y agosto, el salario formal acumuló una suba del 14,3% frente a una inflación del 14,6%, frenando la caída real previa sin lograr una recuperación neta. Este equilibrio responde a la desaceleración del índice mensual de precios, que pasó del 3,4% en marzo a un rango de entre 1,7% y 1,9% en los últimos meses, junto con el impulso de febrero cuando la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) creció 5,4% contra una inflación del 2,9%.

Pese a la menor velocidad mensual de los aumentos, la variación interanual de precios continúa cerca del 33% en el balance del trabajo estadístico. Bajo estas condiciones, el margen de un salario formal promedio por encima de la línea de pobreza se ubica en el 23,5%, equivalente a unos $377.000 para un hogar tipo, un excedente que alcanza exclusivamente a los trabajadores registrados.

Enfriamiento de las expectativas económicas

El director de Focus Market, Damián Di Pace, explicó que la medición actual refleja una disminución en el recorte de alimentos, pero precisó que los ingresos registrados apenas igualaron a los precios en el semestre. “El salario formal solo igualó a la inflación en los últimos seis meses y las expectativas de mejora, que eran muy altas en marzo, se enfriaron”, afirmó Di Pace al detallar el comportamiento de los tres pilares de percepción del estudio.

En el componente de expectativas del Índice del Argentino de a Pie, el grupo de encuestados que proyecta mantenerse en la misma situación económica creció más de ocho puntos porcentuales hasta representar el 35% del total. El documento técnico concluye que para abandonar la zona de fragilidad y alcanzar el umbral funcional de 80 puntos o más, los salarios deben superar de manera sostenida a la inflación en los próximos períodos. (Agencia OPI Santa Cruz)