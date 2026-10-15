Estados Unidos planea ataques contra Irán con la bomba MOAB

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Planes del Pentágono contemplan la detonación del proyectil convencional más pesado del arsenal norteamericano contra objetivos energéticos y atómicos persas, supeditados a la determinación del Ejecutivo tras los comicios legislativos.

El Ejército de Estados Unidos diseñó nuevas alternativas tácticas en Washington para bombardear infraestructuras energéticas y complejos atómicos en Irán mediante el despliegue del artefacto GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, condicionado a una orden ejecutiva directa del presidente Donald Trump.

La divulgación del plan estratégico trascendió mediante despachos de la cadena CNN, sustentados en testimonios de funcionarios gubernamentales al tanto de las deliberaciones militares. El armamento evaluado, conocido como MOAB o la “madre de todas las bombas“, constituye el artefacto convencional no nuclear de mayor volumen del arsenal norteamericano, configurado con un peso operativo de 21.000 libras (9.525 kilogramos) para arrasar objetivos en perímetros de amplia cobertura superficial.

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Las fuentes operativas citadas por el medio televisivo explicaron que “el uso por primera vez en el conflicto con Irán de la bomba GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, conocida como MOAB, la mayor bomba no nuclear del arsenal estadounidense, supondría una notable escalada, aunque existen dudas sobre su eficacia para alcanzar cualquiera de los objetivos estratégicos declarados por Trump o para inclinar la balanza de la guerra”.

El 8 de octubre, el mandatario estadounidense aseveró públicamente que las fuerzas armadas no ejecutarían ofensivas directas antes de los comicios legislativos programados para el 3 de noviembre, amparado en canales de diálogo militar entablados con representantes de Teherán. La jefatura de Estado mantuvo no obstante abierta la alternativa de reactivar las operaciones bélicas con posterioridad a dicha cita electoral.

La confrontación bilateral proyecta consecuencias sobre el flujo de crudo en el estrecho de Ormuz, paso marítimo donde transitaba una cuota relevante del comercio petrolero global antes de las hostilidades. Los protocolos tácticos permanecen a la espera de definiciones políticas en la Casa Blanca respecto al curso del conflicto armado. (Agencia OPI Santa Cruz)