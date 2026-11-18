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El esquema comenzará a probarse el 1° de diciembre junto a Finova y bancos como Macro, Galicia y BPN. Cubrirá el 50% de cada orden de compra con tasas de entre 32% y 50%.

YPF pondrá en marcha el próximo 1° de diciembre la primera prueba de un mecanismo de financiamiento de capital de trabajo destinado a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) proveedoras, mediante un convenio con la fintech Finova y entidades bancarias. Según adelantó el CEO y presidente de la petrolera estatal, Horacio Marín, la herramienta cubrirá el 50% del monto requerido en cada contrato a una tasa de interés que oscilará entre el 32% y el 50%, lo que representa una baja de entre 12 y 15 puntos respecto del promedio vigente en el mercado.

La operatoria comenzará a partir de la emisión de una orden de compra por parte de YPF en la cual se detallará el volumen total del capital de trabajo necesario para ejecutar la prestación. Con ese documento comercial, la firma proveedora podrá acudir a Finova para descontar la mitad del contrato bajo condiciones financieras preferenciales, sin que el anuncio oficial de la compañía detalle hasta el momento el cupo global en pesos o dólares asignado a la etapa piloto ni los plazos de amortización.

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El fondeo del programa contará con la participación inicial de tres entidades bancarias confirmadas por la conducción de la petrolera: Banco Macro, Banco Galicia y el Banco Provincial de Neuquén (BPN), además de otras instituciones financieras que se integrarán al circuito. En una entrevista concedida a un canal de streaming, Marín precisó el funcionamiento operativo del instrumento al señalar que “con la orden de compra, la PyME va a Finova y le da el 50% de todo el contrato a una tasa que oscila entre el 32% y el 50%, que son entre 12 y 15 puntos menos”.

Garantía comercial de YPF y gestiones del Ministerio de Economía

El esquema diseñado por YPF posiciona a la petrolera de bandera como respaldo indirecto de la operación comercial, aunque la toma del crédito queda sujeta exclusivamente a la voluntad financiera de cada proveedor. Al respecto, Horacio Marín aclaró durante su exposición pública que “YPF sale como una especie de garantía. Es una decisión de la PyME, no de nosotros”, marcando que la compañía no impone el endeudamiento ni detalla en esta instancia los costos administrativos o comisiones bancarias asociadas al descuento.

En paralelo a la iniciativa de YPF, el ministro de Economía, Luis Caputo, planteó ante empresarios del sector que su cartera negocia con grandes compañías para acelerar la conformación de facturas y reducir así el costo del crédito comercial. Durante su participación matutina en el Summit “El país que se viene”, organizado por Somos Pymes, Caputo sostuvo que el encarecimiento del financiamiento constituye uno de los principales obstáculos operativos que enfrenta actualmente el entramado de pequeñas y medianas empresas en la Argentina. (Agencia OPI Santa Cruz)