Tierra del Fuego conmemora la jura de su Carta Magna

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(OPI TdF) – El exgobernador José Estabillo asumió la conducción en Ushuaia durante 1992 como el primer mandatario constitucional de Tierra del Fuego, tras la vigencia de la Ley Nacional Nº 23.775 que transformó al antiguo territorio nacional en la jurisdicción número 23 de la República Argentina.

Los convencionales constituyentes juraron el texto constitucional definitivo el 1º de junio de 1991 para delimitar las facultades financieras del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El andamiaje legal transfirió las partidas presupuestarias nacionales al control directo de los funcionarios locales y fijó el régimen de coparticipación para las comunas isleñas.

La documentación oficial analizada detalla la cronología de la descentralización administrativa:

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El Congreso de la Nación sancionó la provincialización el 26 de abril de 1990 .

. La jura de la Carta Magna ocurrió el 1º de junio de 1991 .

. El primer gobierno electo tomó posesión de las cajas públicas en 1992.

En los despachos de Río Grande y Tolhuin, los intendentes ejecutan desde entonces sus recursos bajo la autonomía municipal consagrada en el articulado de aquella normativa de base. La estructura burocrática provincial multiplicó la planta de personal y los organismos descentralizados a partir de este quiebre institucional.

El Gobierno nacional centralizaba el 100% de las decisiones políticas antes de la reforma de fines del siglo pasado. La delegación de facultades tributarias y la administración de las regalías petroleras provinciales completaron el esquema autonómico que rige actualmente en todo el territorio fueguino. (Agencia OPI Tierra del Fuego)