Desesperado el gobierno elaboró “anexos” que intentan explicar el destino del endeudamiento pero aun así, no logra consensos seguros y definitivos

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(Por: Rubén Lasagno) – La toma de deuda por 600 millones de dólares es prioritario para gobierno provincial, pero no se conocen los motivos reales de la necesidad que tiene la provincia. Como hemos informado en el seguimiento de esta cuestión, el gobernador ya no sabe qué hacer para lograr las 16 manos necesarias en la Cámara que le den viabilidad al proyecto y la comunicación oficial fue mutando pasando de un anuncio limitado, circunscripto a una “necesidad” etérea, a una tarea de “concientización” social y gremial de que la plata es importante para estabilizar la economía, pero sin aportar a los salarios y finalmente ante la requisitoria de los diputados (incluidos del propio oficialismo) dé un detalle especificando dónde, para qué obras, en qué montos y con qué destino se van a usar los fondos.

Ante esta situación el Ministro Ezequiel Verbes por orden del gobernador Vidal armó el tablero de dibujo y de inmediato compuso un “Anexo” donde (supuestamente) están detalladas las obras prometidas a municipios, pero se desconoce si la información lleva impresa montos, porcentajes, tiempos de obra y datos técnicos en cada caso. De hecho, para hoy a las 15 había convocada una reunión de Elmiger y Verbes con los diputados y llegado la hora los legisladores fueron informados que se pasaba para el día viernes 29.

El gobierno en este momento no tiene las 16 manos que necesita en el ámbito de la Legislatura provincial y el mayor temor del gobernador es porque ni siquiera han logrado convencer a la tropa propia; hay muchos de los diputados por el pueblo que están en duda sobre esta política de seducción que ha desplegado Vidal haciendo promesas de difícil cumplimiento, teniendo en cuenta que la transparencia no es el fuerte del SER a partir de ejemplos concretos como la Ley de Emergencia Económica, los fondos de YPF que al igual que el Fondo UNIRSE tienen una distribución arbitraria, reservada y donde la rendición de cuentas no es el fuerte de esta administración provincial que maneja miles de millones de pesos sin dar cuenta dónde y cómo gasta los mismos.

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La desconfianza dentro de los diputados provinciales es total. La incertidumbre de lo que hará propositivamente el Ejecutivo con el “famoso” anexo que nadie conoce ni entrega el texto con la descripción de las obras y/o inversiones, es absoluta.

En la práctica el gobierno tiene 11 diputados disponibles (con reservas) y hay una duda con la posición de Rocío García (FPV) y de Pedro Muñoz (CC-ARI). Desde el Ejecutivo confían que puedan “convencer” a Karina Nieto (FPV Río Turbio) y algún otro amigo de la cuenca carbonífera, en tanto Pedro Bofi les aseguraría a los diputados por el Pueblo de Los Antiguos Fernando Pérez (FPV) y de Gob Gregores Fernando Martínez, siempre que ninguno de los nombrados falten a la sesión decisiva, porque eso le ampliaría las posibilidades al oficialismo.

Consultamos a fuentes allegadas al diputado Pedro Muñoz, que como sabemos es un sector de la oposición más dialoguista y dispuesto a la discusión en la mesa de negociaciones y nos señalaron de antemano que el empréstito es violatorio al Art 40 de la Constitución Provincial dado que el proyecto carece del anexo clarificando el objeto para el cual se solicita el endeudamiento y aseguraron que no se puede autorizar en forma genérica un instrumento de este tipo sin saber la utilidad final de esos fondos con especificaciones, clara, comprobables y meticulosamente detalladas.

Desesperado el gobierno elaboró “anexos” que intentan explicar el destino del endeudamiento pero aun así, no logra consensos seguros y definitivos

Señalaron además que tampoco está instrumentada la Comisión Fiscalizadora de seguimiento de estas inversiones y tercero no se menciona clara y específicamente la ventaja o desventaja que hay en la toma de este crédito en relación a los intereses y las tasas que se están aplicando y que el impacto sobre el disponible provincial no supere el 15%.

En ese marco las fuentes de CC-ARI aseguraron “Así como está todo el voto de Muñoz va a ser negativo”.

Precisamente para derribar este posicionamiento que varios diputados vienen reclamando, el gobierno “ha dibujado un Anexo” que es complementario del proyecto, pero de acuerdo a las fuentes del propio gobierno “no alcanza a explicar y convencer a muchos” (refiriéndose a los diputados oficialistas) y sería una de las razones por lo cual hoy se suspendió la reunión del Ministro de Economía con los legisladores. (Agencia OPI Santa Cruz)