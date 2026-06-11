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(OPI TdF) – El Gobierno nacional impugnó el plan de perforación previsto para 2027 que proyecta extraer 1.000 millones de barriles de crudo mediante corporaciones internacionales, tras auditar el estatus jurídico de las concesiones británicas ilegales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto rechazó la ejecución del proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.

Rockhopper Exploration PLC de Gran Bretaña y Navitas Petroleum Development and Production Limited de Israel componen el consorcio internacional que comanda las operaciones extractivas no autorizadas. Las corporaciones planificaron una inversión inicial de 2.100 millones de dólares para la primera fase de desarrollo logístico.

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Durante la jornada del miércoles, las compañías notificaron una actualización técnica que eleva las reservas recuperables a más de 1.000 millones de barriles de petróleo. El cronograma privado prevé el inicio de las perforaciones petroleras para el año 2027 y proyecta la producción comercial de crudo a partir de 2028.

El Canciller Pablo Quirno ratificó que el Estado argentino aplicará sanciones administrativas, civiles y penales contra las empresas contratistas involucradas. Conforme a las planillas técnicas de la gestión estatal evaluadas por este medio, la iniciativa viola la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La normativa internacional prohíbe explícitamente la introducción de modificaciones unilaterales en la zona económica exclusiva mientras subsista la disputa de soberanía territorial. El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte fundamenta la ocupación en el principio de autodeterminación y respalda la actividad mediante el referéndum isleño del año 2013.

Desde la representación diplomática nacional contestaron que la Resolución 2065 del año 1965 obliga a las partes a negociar una salida pacífica y bilateral. Los equipos jurídicos de la cancillería coordinan denuncias en foros globales para bloquear el financiamiento corporativo del yacimiento en el Atlántico Sur. (Agencia OPI Tierra del Fuego)