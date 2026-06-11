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(OPI Chubut) – El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre un fuerte temporal de nieve y viento durante la jornada del jueves 11 de junio donde se espera que haya nevadas que acumulen hasta 60 centímetros de nieve en sectores de la cordillera de Chubut y Santa Cruz.

El organismo indicó que se prevé para la cordillera de Chubut una alerta meteorológica por “nevadas y fuertes vientos”.

En gran parte de la Patagonia Sur se prevé alerta amarilla por nevadas, con precipitaciones persistentes de variada intensidad y acumulaciones estimadas “entre 10 y 20 centímetros de nieve, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual. En las zonas de meseta se prevén acumulados de entre 5 y 10 centímetros, con posibilidad de precipitaciones mixtas de lluvia y nieve”.

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En aquellos lugares con “mayor afectación se emitió una alerta naranja, donde se esperan nevadas fuertes con acumulaciones de entre 40 y 60 centímetros. En las áreas más elevadas, el fenómeno podría estar acompañado por viento blanco, reduciendo considerablemente la visibilidad y complicando la circulación en rutas y caminos de montaña”.

El Servicio Meteorológico Nacional recomiendan “evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse informados a través de los canales oficiales y extremar las precauciones en rutas cordilleranas”. (Agencia OPI Chubut)