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(Por: Rubén Lasagno) – Esta noche Río Gallegos vivió la marcha más concurrida desde hace muchos años y lo más inédito es que se trata de policías y familiares que se han manifestado en contra del gobierno provincial, del Gobernador Claudio Vidal y de la Secretaría de Seguridad, por los cuatro ofrecimiento de aumentos que hizo el gobierno en la mesa del salario y todos fueron rechazados, entre otras cosas, no solo por lo exiguo sino porque además contenían sumas en negro.

Hoy comenzó desde temprano en la noche una movilización de policías en actividad, retirados y familiares en diversos puntos de la provincia, entre ellas El Calafate, pero la de mayor número fue la de Río Gallegos, manifestación que se prolongó hasta las 22:30, luego que una columna de personas con pancartas, banderas y megáfonos se desplazaran por el radio céntrico en un número aproximado a los 2.500 que ocuparon entre 4 y 5 cuadras de manera ruidosa con parada frente a la Casa de Gobierno y lo más fuerte, que hasta el momento no había ocurrido, fue que la manifestación cerró la calle donde está la residencia del gobernador Vidal y allí, frente a la entrada del domicilio oficial, permanecieron cantando e insultando al mandatario.

Gran movilización de policías en la provincia – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

En esta oportunidad la concurrencia de personal en actividad (solo de civil) y de los familiares, junto con los retirados que vienen marchando en cada uno de los encuentros de los últimos días, tuvo una nota distintiva, cuando los integrantes de la banda musical de la policía acompañó la marcha con los instrumentos.

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A las cero horas, de acuerdo a la información suministrada por los propios organizadores de la marcha, se pliegan subcomisarios y comisarios de zona norte, centro y sur, dado cumplimiento a la advertencia que transmitimos en nuestro informe anterior, sobre la advertencia que los oficiales le hicieron al gobierno, de que si no daba respuestas a los reclamos, se verían obligados a solidarizarse con los subalternos.

Mañana está previsto una nueva reunión con el gobierno en la denominada Mesa del Salario donde asistirán los autoconvocados, pero debido al nivel de nerviosismo que impera en el frente policial y la ebullición que hay por los reclamos de gremios y sindicatos provinciales, sumado a que mañana viernes hay una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados donde se decidirá el endeudamiento que pide el gobierno desde hace dos meses atrás y no consigue aprobarla en la legislatura, se esperan momentos de gran tensión y posibles desbordes. (Agencia OPI Santa Cruz)