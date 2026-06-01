Chubut adhiere al régimen nacional con exención total de Sellos

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobernador Ignacio Torres envió a la Legislatura de la Provincia del Chubut en Rawson el proyecto de ley para implementar el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). La propuesta normativa busca adherir al esquema federal de la Ley Nacional N° 27.802 y resignar recaudación en la Cuenca del Golfo San Jorge para intentar reactivar el empleo privado.

El texto oficial complementa los beneficios de la administración central y exime de obligaciones tributarias a las firmas que obtengan el aval de la Agencia de Recaudación de la República Argentina (ARCA). La medida impacta de forma directa en la estructura de costos de los proveedores de servicios petroleros y pesqueros de la Patagonia.

Los registros parlamentarios detallan los beneficios específicos fijados para las corporaciones que ejecuten desembolsos en territorio chubutense:

- Publicidad -

Exención del 100% en el Impuesto de Sellos sobre actos vinculados a las inversiones durante la vigencia del régimen.

en el sobre actos vinculados a las inversiones durante la vigencia del régimen. Condonación del 100% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos por un período inicial de dos años .

en el por un período inicial de . Liberación del 100% de la tasa de la Ley X N° 15 por cada nuevo operario contratado durante 24 meses.

El Ministerio de Producción y la Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut (ARECH) retienen la facultad de otorgar una prórroga de hasta tres años adicionales a las empresas beneficiarias. La autoridad de aplicación evaluará de manera discrecional los montos comprometidos y los puestos de trabajo declarados en los expedientes.

La normativa invita formalmente a las intendencias de la región a dictar ordenanzas de adhesión para resignar la Tasa de Habilitación Comercial e Industrial y la Tasa de Seguridad e Higiene. Las comunas deberán comunicar las decisiones administrativas al Poder Ejecutivo para integrar el mapa de exenciones fiscales. (Agencia OPI Chubut)