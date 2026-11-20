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Acompañado por el vicepresidente Félix Ulloa y unos 3.000 simpatizantes, el mandatario salvadoreño presentó su postulación ante el Tribunal Supremo Electoral el día que vencía el plazo oficial.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, formalizó este jueves ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) su inscripción como candidato para competir por un tercer mandato consecutivo en las elecciones generales de 2027. El mandatario de 45 años acudió al organismo comicial acompañado por el vicepresidente Félix Ulloa, quien también registró su postulación para buscar la reelección en el cargo al cumplirse el vencimiento del plazo establecido en el calendario oficial.

La presentación de la fórmula oficialista se realizó frente a unos 3.000 simpatizantes. Durante su intervención ante los presentes, Bukele convocó a la participación ciudadana para los comicios y señaló la fecha de votación. “Necesitamos salir a votar, necesitamos decirles a nuestra familia, amigos que salgan a votar, que el 28 de febrero sea una fiesta nacional y que todos salgamos a votar en masas”, expresó el jefe de Estado salvadoreño.

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En su discurso, el presidente afirmó que El Salvador no regresará al pasado y sostuvo que la democracia prevalecerá en el próximo proceso electoral debido a que existen 11 partidos habilitados para presentar candidatos. No obstante, advirtió a sus seguidores que no deben confiarse en los sondeos previos al afirmar que “nadie gana con encuestas” y que el sufragio debe ser “marcado, depositado, contado, defendido y transmitido”.

Los ejes de campaña y los antecedentes electorales

Al justificar su búsqueda de seis años más al frente del Poder Ejecutivo de El Salvador, Nayib Bukele indicó que el objetivo de un nuevo período es concluir obras de infraestructura en hospitales, rutas y puentes, además de sostener los programas de becas universitarias y de primera infancia.

El registro de este jueves marca el tercer intento electoral consecutivo del dirigente salvadoreño por la primera magistratura. Bukele asumió por primera vez la presidencia en junio de 2019, tras imponerse en las elecciones de febrero de ese mismo año bajo el sello del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), resultado que interrumpió tres décadas de alternancia entre las fuerzas tradicionales Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Posteriormente, tras obtener la reelección, inició su actual segundo mandato el 1° de junio de 2024. (Agencia OPI Santa Cruz)