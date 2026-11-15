Chubut

Tribunal Electoral del Chubut caducó 20 partidos políticos

Oficializaron las reformas en las leyes electorales chubutenses
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(OPI Chubut) – La medida alcanzó a agrupaciones provinciales y municipales tras un informe de fiscalización que detectó la falta de presentaciones administrativas y fallas históricas en el control de la doble afiliación.

El Tribunal Electoral Provincial del Chubut, organismo encabezado por su presidente Andrés Giacomone, declaró en una sesión ordinaria reciente la caducidad de la personería jurídica de 20 partidos políticos de alcance provincial y municipal por incumplir la normativa electoral vigente.

La resolución se fundamentó en un informe técnico sobre las tareas de control y fiscalización ejecutadas por la autoridad electoral. En los hechos, el reporte documentó las causas legales y administrativas para retirar el reconocimiento institucional a las fuerzas políticas que omitieron adecuarse a los requisitos exigidos.

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Según precisó Andrés Giacomone, las agrupaciones afectadas habían sido intimadas formalmente a regularizar su situación administrativa, pero “no han hecho ninguna presentación en todo el procedimiento de reempadronamiento“. El documento oficial consignado en la sesión no detalla la nómina individual de los 20 sellos dados de baja ni la fecha exacta de notificación de las intimaciones previas.

Por su parte, el secretario electoral Alejandro Tullio puntualizó que la prohibición de la doble afiliación constituye un principio del derecho público argentino vigente desde hace años, aunque advirtió que hasta “ahora no había sido controlado” de manera efectiva en la jurisdicción de Chubut. (Agencia OPI Chubut)

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