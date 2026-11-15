Tierra del Fuego endurece controles sobre operaciones inmobiliarias

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(OPI TdF) – La Disposición Técnico Registral 1/2026 rige desde el 8 de noviembre para escribanos y alcanza compraventas superiores a 700 salarios mínimos, fideicomisos y aportes societarios.

El Registro de la Propiedad Inmueble de Tierra del Fuego endureció los requisitos para inscribir operaciones patrimoniales en las delegaciones de Ushuaia y Río Grande. La medida rige desde el 8 de noviembre mediante la Disposición Técnico Registral 1/2026 y adecua los trámites locales a las exigencias de la Unidad de Información Financiera (UIF) contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

La normativa alcanza exclusivamente a las gestiones realizadas por profesionales catalogados como Sujetos Obligados ante la UIF, entre ellos los escribanos, cuando intervengan en operaciones consideradas de riesgo financiero. El organismo provincial fijó como umbral de control las compraventas de inmuebles que superen los 700 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), junto con daciones en pago, aportes de capital, fusiones, constituciones y adjudicaciones de fideicomisos.

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Nuevos requisitos para escribanos y sociedades

Los profesionales intervinientes en Ushuaia y Río Grande deben informar obligatoriamente su número de CUIT y declarar si las partes revisten la condición de Personas Expuestas Políticamente (PEP) ante el Registro de la Propiedad Inmueble de Tierra del Fuego. Cuando una persona jurídica o un fideicomiso adquiere una propiedad, el trámite exige además una Declaración Jurada sobre Beneficiario Final para identificar a las personas humanas que controlan la sociedad.

El organismo provincial exceptuó de presentar la declaración de beneficiario final únicamente a los organismos públicos previstos en el Código Civil y Comercial. Para el resto de los adquirentes privados, el formulario digital disponible en el sitio web oficial del Registro resulta indispensable para acreditar la titularidad real detrás de las estructuras societarias o fiduciarias que operan en la provincia.

Los otorgantes, sus representantes legales o los propios escribanos autorizantes deben suscribir la planilla digital y adjuntarla a la carpeta física del trámite. La Disposición Técnico Registral 1/2026 establece que la omisión de cualquiera de estos certificados frena el curso normal de la inscripción y deriva en la observación inmediata del expediente registral bajo los términos de la Ley Nacional N° 17.801. (Agencia OPI Tierra del Fuego)