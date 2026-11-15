Mirgor despidió a 16 operarios en Río Grande

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(OPI TdF) – El delegado gremial José Arenas vinculó las cesantías con la negativa de los operarios a cambiar de razón social hacia Famar e IATEC y reclamó la intervención del gobernador Gustavo Melella.

Mirgor Automotriz notificó el despido de al menos 16 trabajadores en su planta del Parque Industrial de Río Grande, según denunció el delegado gremial José Arenas. Las notificaciones de cese ingresaron durante un jueves reciente y reactivaron el conflicto laboral en la fábrica autopartista del norte de Tierra del Fuego.

Arenas atribuyó las desvinculaciones de los 16 operarios a la negativa del personal a aceptar un cambio de razón social impulsado por la compañía. “La empresa desde hace semanas busca pasarlos a Famar e IATEC, pero no aceptaron y los echaron”, afirmó el dirigente gremial sobre el origen de las cesantías en Río Grande.

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Reubicación de operarios de Mirgor

Mirgor Automotriz ejecutó el traslado de 104 operarios hacia otras firmas del grupo empresario antes de concretar los 16 despidos denunciados en Río Grande. De acuerdo con el desglose informado por el delegado José Arenas, 35 trabajadores pasaron a la firma Famar y el resto del plantel fue reubicado en IATEC.

Los empleados que rechazaron la transferencia contractual hacia Famar e IATEC recibieron las notificaciones de desvinculación de Mirgor Automotriz en la planta industrial. El esquema de traspasos alteró las condiciones de encuadramiento dentro del Parque Industrial de Río Grande y derivó en el recorte directo sobre quienes sostuvieron su contrato original.

El conflicto en Mirgor Automotriz acumula tres meses de restricciones de ingreso para José Arenas y otro delegado gremial en Río Grande. Según relató Arenas, la empresa les impide entrar a la planta desde hace un trimestre tras un episodio registrado el 10 de agosto, fecha en la que la firma bloqueó el acceso de 334 trabajadores.

“Tuvimos que mandar una carta documento a la empresa preguntando cuál es nuestra situación y ellos lo que nos dicen es que por el momento no estamos despedidos, pero sí nos dejan como licenciados, sin obligación de ingresar”, explicó José Arenas sobre su estado laboral en Mirgor Automotriz. Ante la continuidad de las cesantías y la licencia forzosa de la representación sindical, Arenas solicitó formalmente que el gobernador Gustavo Melella intervenga en el conflicto de Río Grande. (Agencia OPI Tierra del Fuego)