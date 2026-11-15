Río Gallegos y Caleta Olivia lideran envíos de coparticipación

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Las transferencias automáticas acumuladas entre enero y octubre superaron el total distribuido durante todo 2025. Pese al incremento nominal, las administraciones locales advierten dificultades para afrontar salarios y costos operativos.

El Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura de Santa Cruz transfirió $235.794.472.716,08 a los municipios y comisiones de fomento entre enero y octubre de 2026. Según los registros de la Subsecretaría de Presupuesto y la Dirección General de Coordinación Fiscal, el monto acumulado en diez meses ya superó los $225.358.062.348,87 distribuidos durante todo 2025.

En octubre de 2026, el giro mensual alcanzó los $25.845.030.139,50, consolidando un promedio mensual superior a los $23.000 millones y $25.000 millones en lo que va del ejercicio. Durante 2025, los envíos promediaron entre $18.000 millones y $20.000 millones, cerrando diciembre con $21.073.786.601,04.

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Pese a la aceleración nominal de las transferencias automáticas, las administraciones comunales de Santa Cruz advierten dificultades financieras para afrontar el pago regular de haberes. El encarecimiento de los costos operativos, los reclamos paritarios y el peso de las plantas de personal mantienen bajo tensión a las cuentas locales y generan pedidos de asistencia extraordinaria hacia la Casa de Gobierno.

El detalle de los envíos por localidad

El Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura de Santa Cruz publicó el desglose de los fondos girados a los quince municipios y a las comisiones de fomento de la provincia hasta octubre de 2026. Río Gallegos encabezó la distribución con $68.121.023.167,68 acumulados en diez meses, seguida por Caleta Olivia con $33.695.030.151,19 y Las Heras con $17.495.949.875,53.

OPI Santa Cruz Periodismo de Investigación | Patagonia Austral Informe Especial Coparticipación y regalías 2026: tres municipios concentran el 50,6% de los fondos girados en Santa Cruz Transferencias automáticas acumuladas entre enero y octubre de 2026 por jurisdicción (en millones de pesos y % del total). Acumulado provincial: $235.794,5 millones (+4,6% frente a todo 2025). Top 1: Capital (28,9%) Top 2–3: Caleta Olivia y Las Heras (21,7%) Resto de municipios (47,8%) Comisiones de Fomento (1,6%) TOP 3 = 50,6% DEL TOTAL ($119.312 millones) Río Gallegos $68.121,0 M (28,9%) Caleta Olivia $33.695,0 M (14,3%) Las Heras $17.496,0 M (7,4%) El Calafate $16.411,3 M (7,0%) Pico Truncado $15.586,0 M (6,6%) Puerto Deseado $12.898,0 M (5,5%) San Julián $10.398,5 M (4,4%) Río Turbio $9.927,0 M (4,2%) 28 de Noviembre $8.653,7 M (3,7%) Cmte. Luis Piedra Buena $8.535,8 M (3,6%) Perito Moreno $7.663,3 M (3,2%) Puerto Santa Cruz $6.272,1 M (2,7%) Gobernador Gregores $6.248,6 M (2,6%) Los Antiguos $5.824,1 M (2,5%) El Chaltén $4.244,3 M (1,8%) Comisiones de Fomento* $3.820,9 M (1,6%) $0 $15.000 M $30.000 M $45.000 M $60.000 M $75.000 M Concentración Top 3 50,6% $119.312 M en 3 comunas Río Gallegos, Caleta Olivia y Las Heras absorben más que las 13 restantes juntas. Acumulado Ene–Oct 2026 $235.794 M +4,6% vs. todo el año 2025 En 10 meses superó todo 2025 ($225.358 M). Octubre sumó $25.845 M en envíos. Alerta Presupuestaria Tensión Fiscal Masa salarial y pedidos de ATP Intendencias advierten que sueldos e insumos absorben el goteo y reclaman auxilio.

Santa Cruz distribuye recursos por coparticipación y regalías

La estructura de ingresos que reciben los municipios de Santa Cruz se compone de tres rubros principales que definen la liquidez diaria de las intendencias. Durante octubre de 2026, la Coparticipación Provincial representó el aporte de mayor volumen directo con $13.127.080.056,40, mientras que la Coparticipación Nacional totalizó $10.438.695.205,10 y las Regalías Hidrocarburíferas aportaron $2.279.254.878,00.

En localidades donde la planta municipal constituye la principal fuente de empleo formal, la actualización salarial y el costo de los insumos absorben la totalidad de los fondos automáticos y neutralizan el margen para obras o servicios. Con los números de octubre consolidados y ante la proximidad del pago de aguinaldos en diciembre, las cuentas comunales permanecen sujetas a la negociación presupuestaria con el Ejecutivo provincial. (Agencia OPI Santa Cruz)