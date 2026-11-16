Río Grande y Ushuaia perdieron 860 puestos en el sector textil

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(OPI TdF) -El sector amparado por la Ley 19.640 sufrió el cierre de la mayoría de sus 11 fábricas en Río Grande y Ushuaia. A nivel nacional, la producción textil retrocedió 22,6% en 2026.

El Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA) confirmó que la industria textil de Tierra del Fuego perdió el 78% de su fuerza laboral en tres años, eliminando cerca de 860 puestos de trabajo entre 2023 y agosto de 2026. El sector, instalado en la provincia bajo el régimen de la Ley 19.640 desde 1972, pasó de emplear a 1.100 operarios en 2023 a sostener únicamente 240 trabajadores activos.

El informe gremial detalló una caída escalonada en las plantas radicadas en Río Grande y Ushuaia, donde la nómina ocupacional ya había descendido a 470 empleados en abril de 2025. De las 11 fábricas que llegaron a funcionar de manera simultánea en ambas ciudades fueguinas, la mayoría cerró sus puertas y las pocas unidades que continúan operativas producen muy por debajo de su capacidad instalada.

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Período Puestos laborales registrados Variación acumulada respecto a 2023 2023 1.100 trabajadores Base de referencia Abril de 2025 470 trabajadores -57,3% (-630 puestos) Agosto de 2026 240 trabajadores -78,2% (-860 puestos)

Las causas del retroceso textil

Las modificaciones en el régimen de promoción industrial de la Ley 19.640, la apertura de importaciones, el aumento de los costos operativos y la caída del consumo interno provocaron el desmantelamiento fabril en Tierra del Fuego. Este proceso expulsa del sistema formal en Río Grande y Ushuaia a operarios con décadas de trayectoria industrial que enfrentan graves obstáculos para reinsertarse en el mercado laboral local.

La contracción en Tierra del Fuego replica el deterioro que atraviesa la actividad manufacturera en todo el país. Según estadísticas de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), la producción textil nacional cayó un 22,6% durante los primeros siete meses de 2026, mientras que la cadena de textil, confección, cuero y calzado destruyó más de 28.000 puestos formales desde diciembre de 2023.

Tras sucesivos retiros empresariales en los parques industriales de Río Grande y Ushuaia, el sector textil fueguino opera actualmente reducido a 240 trabajadores y bajo riesgo de desaparición total. (Agencia OPI Tierra del Fuego)