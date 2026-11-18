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La entidad argentina participó del XXXIV Encuentro de Diarios Regionales en Chile junto a cámaras de Brasil, Colombia y Perú para impulsar marcos regulatorios comunes frente a la captura publicitaria de las plataformas tecnológicas.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) llevó a Chile su reclamo por el uso no remunerado de contenidos periodísticos en plataformas de inteligencia artificial y expuso la situación económica de los diarios del interior. La presentación ocurrió el viernes 13 de noviembre durante el XXXIV Encuentro de Diarios Regionales, organizado por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) del país trasandino.

En representación de la cámara argentina intervino Francisco Muñoz, integrante de la Comisión de Desarrollo de Medios Locales de ADEPA y director de este medio quien integró el panel internacional de apertura titulado “¿Quién paga por el periodismo?”. La mesa fue moderada por el presidente de la ANP, José Tomás Santa María, y reunió a directivos de las principales organizaciones de prensa de Sudamérica.

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Junto al delegado argentino expusieron Marcelo Rech, de la Asociación Nacional de Periódicos (ANJ) de Brasil; Werner Zitzmann, de la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI); y Rodrigo Salazar Zimmermann, del Consejo de la Prensa Peruana. Las cinco entidades coincidieron en la necesidad de defender la propiedad intelectual y la sustentabilidad operativa de las redacciones frente al avance de los modelos generativos.

El reclamo de ADEPA por derechos de autor

Francisco Muñoz ratificó en el panel de la ANP que la exigencia de ADEPA sobre los derechos de autor frente al entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial constituye un planteo sostenido en el tiempo. El dirigente trasladó al foro regional las acciones institucionales que la entidad argentina desarrolla para resguardar la propiedad intelectual de las notas publicadas por sus asociados.

“El reclamo por los derechos de autor y la utilización de las notas de los medios para el entrenamiento de las plataformas de IA es un reclamo sostenido. En este encuentro llevamos este mensaje y contamos las actividades que se realizan desde la entidad”, señaló Muñoz ante sus pares sudamericanos.

ADEPA reclamó en Chile pagos de la inteligencia artificial a medios

El representante argentino explicó que las organizaciones de Brasil, Colombia, Perú y Chile compartieron el diagnóstico sobre la captura de valor publicitario que ejercen las grandes compañías tecnológicas. Durante la exposición, ADEPA y las cámaras vecinas remarcaron la urgencia de sostener el vínculo directo con las audiencias locales, a las que definieron como el espacio prioritario para concentrar esfuerzos editoriales y comerciales.

Credibilidad de la prensa local y asimetrías del interior argentino

ADEPA presentó ante los directivos sudamericanos la realidad económica, operativa y de escala que atraviesan los diarios y portales radicados fuera de los grandes centros urbanos argentinos. Muñoz vinculó esa estructura productiva con la necesidad de consolidar modelos de negocio diversificados que aseguren la independencia editorial frente a presiones políticas y económicas en cada jurisdicción.

“Con el resto de las asociaciones que participaron del panel coincidimos en este reclamo. La conversación giró en las diferentes maneras de lograr el sostenimiento de los medios regionales en los diferentes países y el valor que tienen los medios para las comunidades en las que cada uno se mueve. Es el lugar donde reforzar e invertir fuerzas y tiempo; queda claro que los medios somos la fuente de consulta de confianza de los usuarios”, afirmó Muñoz.

Para respaldar ese posicionamiento, el integrante de la comisión de ADEPA citó los resultados de una encuesta elaborada en Chile específicamente para el encuentro de la ANP. Según precisó Muñoz, “una encuesta que se realizó para este encuentro en Chile muestra que los lectores confían mucho en lo que publican los medios de su ciudad; ese es un valor que debemos fortalecer”.

Agenda común de ADEPA y las cámaras sudamericanas

La participación de ADEPA en el XXXIV Encuentro de Diarios Regionales consolidó un esquema de cooperación permanente con la ANP de Chile, la ANJ de Brasil, la AMI de Colombia y el Consejo de la Prensa Peruana. El objetivo acordado entre las cinco instituciones apunta a promover estándares regionales de propiedad intelectual y regulaciones que contemplen el uso de material periodístico por herramientas de inteligencia artificial generativa.

El intercambio permitió exponer la experiencia de los medios del interior argentino en medios gráficos, radiales y digitales chilenos que cubrieron la jornada. A partir de esta cumbre, ADEPA estrechó vínculos bilaterales con la conducción de la entidad anfitriona y con las cámaras de los otros tres países sudamericanos para sostener una agenda conjunta sobre sustentabilidad periodística y derechos de autor. (Agencia OPI Santa Cruz)