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(OPI Chubut) – El acuerdo entre el Ejecutivo comunal y el SOEM engloba el Día del Empleado Municipal y fin de año, con tramos de $ 500.000 en noviembre, $ 500.000 en diciembre y $ 450.000 en febrero de 2027.

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) y el Ejecutivo de Comodoro Rivadavia acordaron el pago de una suma extraordinaria de $ 1.450.000 para el personal comunal, según se informó al cierre de la tercera reunión paritaria. El entendimiento salarial se alcanzó en una instancia en la que ambas partes también comenzaron a delinear las condiciones de la pauta salarial correspondiente a 2027, sin que el reporte oficial detalle aún porcentajes de recomposición básica ni el costo fiscal total para las arcas municipales.

En los hechos, el secretario general del SOEM, Omar Unquen, explicó que el monto global de $ 1.450.000 unifica los pagos correspondientes al Día del Empleado Municipal y al tradicional bono de fin de año. De acuerdo con la conducción sindical, ambos conceptos representan un beneficio que los trabajadores comunales perciben como derecho adquirido desde hace aproximadamente dos décadas.

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Durante su balance de la negociación, Unquen subrayó que existió voluntad política por parte de las autoridades municipales de Comodoro Rivadavia para ratificar la continuidad de ambas sumas extraordinarias, despejando las dudas previas que circulaban entre los empleados respecto de la liquidación de fin de año.

Cronograma de pago del bono de $ 1.450.000

El desembolso total de $ 1.450.000 acordado entre el Ejecutivo de Comodoro Rivadavia y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) se ejecutará de manera escalonada en tres cuotas consecutivas entre noviembre y febrero de 2027. El cronograma oficial establece que la primera cuota será de $ 500.000 y se acreditará entre el 26 y el 28 de noviembre.

La segunda cuota, fijada también en $ 500.000, se abonará antes de las fiestas o durante el lapso comprendido entre Navidad y Año Nuevo, mientras que el saldo final de $ 450.000 se liquidará durante febrero de 2027, completando el esquema paritario pactado en la ciudad petrolera de la Provincia del Chubut. (Agencia OPI Chubut)