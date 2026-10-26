Claudia Sheinbaum celebró el triunfo electoral de Lula en Brasil

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La titular del Ejecutivo mexicano confirmó desde el Palacio Nacional una comunicación telefónica con el mandatario reelecto para reactivar convenios energéticos estatales, pero rechazó la firma de un acuerdo comercial abierto entre ambos países.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró en su conferencia de prensa matutina de este lunes la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. Desde el Palacio Nacional, sede del Gobierno mexicano, la jefa de Estado definió el resultado electoral frente al senador Flávio Bolsonaro como una “bocanada de aire fresco” para América Latina y el Caribe.

Durante su intervención oficial ante la prensa, la mandataria realizó con su mano izquierda una seña en forma de “L”, símbolo utilizado por el dirigente brasileño y sus partidarios a lo largo de la campaña electoral. “Estamos felices. Muy contentos del triunfo de Lula en Brasil. Muchas, muchas felicidades”, afirmó Sheinbaum al extender su salutación tanto al gobernante como a la ciudadanía del país sudamericano.

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La titular del Ejecutivo mexicano valoró la defensa de los derechos por parte de la población por encima de cualquier injerencia extranjera. En esa línea, remarcó las características del sistema electoral brasileño de doble turno, el cual exige superar el 50 por ciento de los sufragios para consagrar al ganador tras el resultado registrado en la primera instancia de votación.

“Es muy importante, es el triunfo de un presidente, un movimiento popular, un Gobierno que representa a su pueblo, la derrota de un movimiento de derecha, un trabajo muy importante que hizo el pueblo de Brasil con su presidente para revertir el resultado de la primera vuelta, allá son dos vueltas, tiene que ganar con más del 50 por ciento de la votación, y es un Gobierno afín”, sostuvo la mandataria mexicana.

Claudia Sheinbaum anunció en el Palacio Nacional la reanudación de las iniciativas bilaterales con la administración de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, aunque descartó el establecimiento de un tratado de libre comercio entre ambas naciones latinoamericanas. La presidenta de México precisó que ambos gobiernos “retomarán todos los proyectos conjuntos de diferentes temas” a partir de la nueva etapa política.

Dentro de la agenda de cooperación estatal confirmada por el Gobierno mexicano, la mandataria incluyó de forma directa el fortalecimiento del vínculo operativo entre la petrolera estatal mexicana PEMEX y la compañía brasileña Petrobras. Esta articulación energética bilateral se ejecutará al margen de cualquier convenio de desregulación arancelaria general entre los dos mercados.

Para formalizar el contacto diplomático directo entre ambas administraciones, Sheinbaum informó en su comparecencia matutina que agendó una conversación telefónica con Lula da Silva para el mediodía de esa misma jornada con el objetivo de transmitirle de manera personal las felicitaciones del Ejecutivo mexicano. (Agencia OPI Santa Cruz)