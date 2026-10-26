La Cámara Federal unificó dos causas por petróleo en Islas Malvinas

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El magistrado Eduardo Farah resolvió el conflicto de competencia y ordenó concentrar las causas CFP 4493/2026 y CFP 4437/2026 en el Juzgado Federal N°12, subrogado por Julián Ercolini, pese al rechazo previo de ese tribunal.

El juez Eduardo Farah, integrante de la Cámara Federal, ordenó unificar en un mismo trámite dos denuncias impulsadas por el Gobierno argentino por la explotación de petróleo en las Islas Malvinas y la plataforma continental argentina. En un fallo registrado recientemente para dirimir un conflicto de competencia, el camarista dispuso que las causas CFP 4493/2026 y CFP 4437/2026 queden radicadas bajo la órbita del Juzgado Federal N°12, tribunal subrogado por el magistrado Julián Ercolini.

La primera de las presentaciones judiciales fue promovida por la Cancillería contra la empresa petrolera británica Desire Petroleum a raíz de las operaciones extractivas en el yacimiento Sea Lion, situado en el área de las Islas Malvinas. El segundo expediente investiga la extracción de hidrocarburos ejecutada por otra compañía en un sector distinto de la plataforma continental argentina sin contar con permisos emitidos por el Estado nacional.

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Pese a que Ercolini había rechazado asumir la competencia sobre ambos sumarios, Farah determinó en su resolución que “la similitud esencial de los objetos procesales de ambas causas determina la pertinencia de su acumulación”. El fallo argumentó que “las actividades denunciadas en una y otra no son más que distintas manifestaciones de un mismo fenómeno, consistente en emprendimientos económicos a desarrollarse en áreas cercanas a las Islas Malvinas en base al otorgamiento de autorizaciones que nuestro país considera ilegítimas”.

El juez Eduardo Farah fundamentó desde la Cámara Federal la acumulación de los expedientes en el Juzgado Federal N°12 en la exigencia institucional de impedir “pronunciamientos contradictorios” dentro del fuero penal. El magistrado advirtió en la sentencia que las dos denuncias presentadas por el Poder Ejecutivo involucran de forma directa “los derechos de nuestro país sobre las Islas Malvinas”.

En el tramo final de la resolución que asigna las causas CFP 4493/2026 y CFP 4437/2026 al juzgado subrogado por Julián Ercolini, el integrante de la Cámara Federal vinculó la medida procesal con los reclamos territoriales en el Atlántico Sur. Farah concluyó en el fallo que, “siendo su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía en ellas un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, la necesidad de evitar pronunciamientos contradictorios cobra aquí una particular importancia, en virtud de las eventuales repercusiones de lo que se resuelva pueda tener en la política permanente del Estado argentino sobre el asunto”. (Agencia OPI Santa Cruz)