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El canciller Sergei Lavrov condicionó la normalización diplomática al freno de suministros militares a Kiev, tras remitirse ante Marco Rubio a los compromisos asumidos por Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska.

Mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia intenta reencauzar la agenda bilateral con la administración norteamericana, el Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, advirtió al Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que el armamento continuado enviado a Ucrania resulta inaceptable para el Kremlin. El choque diplomático ocurrió durante las reuniones del bloque ASEAN en Manila, donde la delegación rusa expuso la evolución de los combates a lo largo de la línea de contacto.

El jefe de la diplomacia rusa objetó la conducta de las potencias continentales que buscan infligir una “derrota estratégica” a Moscú. No obstante, Sergei Lavrov reafirmó la disposición de la Federación de Rusia para pactar una salida política mediante la ratificación de los puntos elevados por la parte estadounidense durante la cumbre de 2025 mantenida por el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Anchorage, Alaska.

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En el plano de la agenda global, ambas delegaciones repasaron las tensiones vigentes en la región del Golfo; además, los representantes estatales evaluaron esquemas de cooperación en áreas operativas específicas:

Carrera espacial: reanudación de contactos plenos entre la corporación estatal Roscosmos y la NASA .

reanudación de contactos plenos entre la corporación estatal y la . Misiones diplomáticas: plan de trabajo para normalizar el funcionamiento de las embajadas y consulados en ambas naciones.

plan de trabajo para normalizar el funcionamiento de las embajadas y consulados en ambas naciones. Vínculos institucionales: fomento de intercambios interparlamentarios y canales culturales directos.

Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia confirmó que el diálogo entre Sergei Lavrov y Marco Rubio dio seguimiento a los recientes contactos de alto nivel sostenidos entre las dos potencias. La cancillería rusa enfatizó la necesidad de sanear las condiciones operativas de sus sedes diplomáticas para sostener los compromisos revisados en territorio filipino. (Agencia OPI Santa Cruz)