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La jefatura de Policía de Santa Cruz denunció ante el Juzgado de Instrucción de El Calafate el “quite de colaboración” que efectuaron los efectivos policiales que reclamaban mejoras en los salarios y protestaron en distintas dependencias de la villa turística.

La presentación fue realizada por el jefe de Policía, Diego Martín Agüero y es para que la justicia investigue si se produjo un delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público de policías de El Chaltén y El Calafate.

Las medidas de acción directa, donde policías no llevaron adelante la prestación del servicio de seguridad en reclamo de mejoras salariales se extendieron durante más de cincuenta días y concluyó en la madrugada del sábado cuando definieron levantar los acampes en comisarías y delegaciones.

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La Justicia deberá definir si la conducta de los integrantes de la fuerza de seguridad se encuadra en los alcances previstos en el artículo 249 del Código Penal, que sanciona el incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La denuncia señala que los efectivos no respondían a los superiores ni las órdenes para realizar patrullajes, cubrir consignas ni guardias.

En el escrito hacen referencia a la Orden Pública N°001/2026, emitida el 13 de junio, y la Orden Interna N°001/2026, del 13 de julio, donde se impartían instrucciones que presuntamente fueron desobedecidas por los efectivos que llevaron adelante la protesta policial.

La adhesión a la medida de fuerza alcanzó al 70% del personal que se desempeña en el Comando de Patrullas, un 80% de los integrantes de la Comisaría Primera y un 85% de quienes cumplen funciones en la Comisaría Segunda. (Agencia OPI Santa Cruz)