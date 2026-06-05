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(Por: Rubén Lasagno) – Lo que está ocurriendo hoy en la policía provincial atravesada por una crisis salarial, institucional y de orden generalizada, no se vivía en Santa Cruz desde el año 2012 cuando bajo el gobierno de Daniel Peralta, los reclamos asediaron en todos los cuadros de la policía y ante la falta de resolución por inutilidad de quienes tenían a su cargo la Seguridad de la provincia Paola Knoop y Ariel Ivovich, fue el propio gobernador quien se puso al hombro la resolución y se pasó horas hablando personalmente con los cuadros y hasta fue comisaría por comisaría tratando de resolver cara a cara las diferencias y explicando y buscando soluciones conjuntas. OPI hizo un seguimiento pormenorrizado en ese momento y ahora se repite el mismo fenómeno pero con una gran diferencia: el gobierno provincial no tiene capacidad profesional, política ni financiera para resolver lo que dejó avanzar en el tiempo, subestimando éste desenlace brutal que se está llevando a cabo por estos días.

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La marcha de hoy

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A las 12 horas de hoy viernes y tal la convocatoria lanzada por la policía provincial, comenzaron a reunirse efectivos en actividad, personal fuera de servicio, retirados y familiares de los policías que por casi tres cuadras de marchantes le pusieron un marco inédito a un proceso que ya conocemos y sabemos que puede terminar muy mal si no existen herramientas adecuadas para resolver la crisis; y este gobierno parece no tenerla o no encontrarla.

Todas las comisarías, comandos y fuerzas especiales se plegaron a la medida y efectivos de civil se hicieron presentes en la intersección de calles Roca y San Martín, donde desplegaron una enorme bandera argentina; de allí fueron hasta la gobernación donde se detuvieron, colgaron banderas y pancartas en la reja perimetral e hicieron sonar bombos, redoblantes y sirenas, mientras en los gritos y las alocuciones que se hacían escuchar por megáfonos se enumeraban las reparticiones adheridas al paro al grito de “Presente” por parte de la multitud.

Desde casa de gobierno el contingente de policías y familiares en reclamo comenzó a circular por la calle Alcorta, pasaron frente a la Residencia del Gobernador, la Cámara de Diputados y de allí la columna se dirigió al frente de la Jefatura de Policía logrando que, en el trayecto de la marcha, los policías que estaban de servicio en las distintas reparticiones por cuyo frente pasaba la movilización, salieran a la vereda a saludar en silencio.

Una vez en la Jefatura de Policía, los efectivos y familiares hicieron un minuto de silencio por el subcomisario Gabriel Trujillo, recientemente atropellado en la ruta 12 en Caleta Olivia mientras cumplía servicio activo y posteriormente los manifestantes hicieron presencia en la carpa la cual está armada desde hace una semana, en una playa de estacionamiento frente a la gobernación y allí dieron por concluía la movilización, cantaron el himno y se desconcentraron en absoluto orden.

Entre las voces que se levantaban disconformes en el grupo de manifestantes, uno de los suboficiales autoconvocados dijo “Este reclamo comenzó hace muchos meses, no es contra la jefatura ni el gobernador. Es porque no nos alcanza para vivir”, señaló lacónicamente el hombre de la policía que marchaba junto a su hijo menor y a su esposa. (Agencia OPI Santa Cruz)