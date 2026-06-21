Tres detenidos por un asalto comando en la Ruta 3

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(OPI Chubut) – Los efectivos policiales incautaron más de 43 millones de pesos en efectivo y un fusil semiautomático tras una persecución nocturna con drones térmicos y perros rastreadores en la estepa que conecta con Santa Cruz.

La Policía del Chubut detuvo a tres hombres armados este sábado por la noche en las inmediaciones de Comodoro Rivadavia, luego de que la banda interceptara un camión de cargas generales en el sector de Pampa Salamanca para sustraer la recaudación comercial mediante el uso de extrema violencia.

El Comisario General Andrés García, titular de la Jefatura de Policía, coordinó el despliegue de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia tras recibir la denuncia del ataque perpetrado a las 18:00 horas sobre la Ruta Nacional N° 3, un corredor estratégico para el abastecimiento de todo el bloque patagónico.

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Los delincuentes, que se movilizaban en una camioneta Dodge RAM blanca sin chapas patentes, hirieron de un disparo en el abdomen al chofer del camión antes de huir hacia la zona norte de la ciudad petrolera. El parte médico oficial emitido por el hospital regional confirmó la estabilización de la víctima tras recibir las primeras atenciones de urgencia.

Los registros de la División Policial de Investigaciones detallan el secuestro del material bélico y logístico abandonado por los asaltantes en un sumidero natural durante su escape a pie:

Un fusil semiautomático calibre 7,62 x 39 milímetros con municiones de alto poder de fuego.

con municiones de alto poder de fuego. Una pistola calibre 9 milímetros , teléfonos celulares y capuchas.

, teléfonos celulares y capuchas. Un total de 95 fajos de billetes que totalizaron $43.000.000.

El perro rastreador D’Artagnan, perteneciente a la División Canes, detectó la posición exacta de los sospechosos en el campo, permitiendo al GEOP y a la Policía Científica asegurar el perímetro sin bajas. La causa judicial quedó radicada formalmente en el Ministerio Público Fiscal bajo la carátula de robo calificado por el uso de armas de fuego y lesiones graves. (Agencia OPI Chubut)