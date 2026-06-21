Justicia federal detecta contrato falso en la campaña de José Luis Espert

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El representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación solicitó la declaración indagatoria del ex legislador nacional tras comprobar que el contrato con la firma Minas del Pueblo S.A. constituyó una simulación. Las medidas restrictivas patrimoniales dictadas por el juez federal de San Isidro bloquean los activos del imputado y de su cónyuge.

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, solicitó la declaración indagatoria del ex diputado nacional por La Libertad Avanza, José Luis Espert, tras calificar como falso el documento de servicios profesionales que el ex legislador presentó para justificar el ingreso de US$200.000 en su cuenta bancaria. La Fiscalía Federal de San Isidro determinó que el ex funcionario ejecutó una simulación mediante un presunto contrato de consultoría minera en Guatemala con la firma Minas del Pueblo S.A. para blanquear fondos originados por el empresario Federico Machado, quien reconoció ante la justicia de Estados Unidos sus actividades de lavado de dinero y narcotráfico. El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, ordenó la inhibición general de bienes sobre el patrimonio del ex candidato presidencial y de su esposa, María Mercedes González.

Qué dirime la investigación de la Fiscalía Federal

La Fiscalía Federal de San Isidro comprobó que José Luis Espert nunca registró tránsitos aéreos hacia Guatemala para prestar las asesorías técnicas declaradas en los documentos comerciales. La inspección judicial constató que los yacimientos de la firma Minas del Pueblo S.A. carecían de operatividad comercial al momento de la firma del contrato de consultoría. El fiscal federal Fernando Domínguez extendió la imputación por presunto lavado de activos hacia el contador Mariano Cosentino y hacia la firma Varianza S.A. por la confección de informes contables ilícitos destinados a desviar el origen de los fondos.

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El juez federal Lino Mirabelli dictó la prohibición de innovar y la inhibición general sobre todas las cuentas bancarias, activos financieros y bienes inmuebles de José Luis Espert y de su cónyuge, María Mercedes González. La resolución judicial busca asegurar el decomiso de los US$200.000 depositados en las cuentas del ex diputado nacional. La imputación penal sostiene que el circuito financiero estructurado por el contador Mariano Cosentino sirvió para canalizar dinero espurio dentro del sistema bancario regulado.

Antecedentes del conflicto

La relación comercial entre José Luis Espert y el empresario Federico Machado comenzó durante el año 2019 mediante el financiamiento logístico y económico de la campaña presidencial del entonces candidato del frente Despertar. El soporte del empresario incluyó la provisión de aeronaves privadas para los traslados proselitistas del dirigente político dentro del territorio argentino. Estas prestaciones originaron la apertura de la causa penal por presunto lavado de dinero en el Juzgado Federal de San Isidro.

La Policía Federal Argentina, a través de la división Interpol, detuvo a Federico Machado en el mes de abril de 2021 en cumplimiento de una orden de captura internacional. La justicia de Estados Unidos requirió la extradición del empresario bajo los cargos de fraude electrónico, lavado de activos y asociación ilícita. La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ratificó el proceso de extradición para que el imputado rinda cuentas ante los tribunales norteamericanos. (Agencia OPI Santa Cruz)