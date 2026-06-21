Milagro Sala permanece internada en el Hospital Italiano de La Plata

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La dirigente social de la Organización Barrial Tupac Amaru ingresó a la institución médica bonaerense con pronóstico reservado. Un vocero político vinculó el deterioro de su salud con los procesos judiciales en curso.

La dirigente de la Organización Barrial Tupac Amaru, Milagro Sala, ingresó en el Hospital Italiano de La Plata en la provincia de Buenos Aires tras sufrir una descompensación en su estado de salud el 21 de junio de 2026. El médico y dirigente del Partido Justicialista, Jorge Rachid, notificó la hospitalización de la referente social y atribuyó el cuadro clínico a las condiciones derivadas de los procesos judiciales que ejecuta el Poder Judicial de la Nación. El centro asistencial mantiene bajo observación médica a la paciente para determinar el origen de la afección.

Qué determinó la internación en el centro médico

El diagnóstico de la referente social permanece bajo estricto secreto médico en el Hospital Italiano de La Plata. Los profesionales de la salud realizan estudios de alta complejidad para precisar las causas del cuadro clínico. La dirección del nosocomio evitó difundir partes oficiales sobre la evolución de la paciente en las primeras horas de su internación.

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El médico Jorge Rachid comunicó la novedad mediante una publicación en la plataforma digital X. El dirigente del Partido Justicialista responsabilizó al Poder Judicial de la Nación por el impacto del acoso sistemático sobre la salud de la paciente. La referente de la Organización Barrial Tupac Amaru arrastra secuelas físicas asociadas a patologías previas tratadas durante su detención.

Antecedentes del conflicto

La situación procesal de la dirigente social comenzó el 16 de enero de 2016 en la provincia de Jujuy tras una protesta frente a la gobernación local. La acumulación de causas judiciales generó el rechazo de agrupaciones de derechos humanos y partidos políticos de la oposición. El Poder Judicial de Jujuy dictó sucesivas condenas por delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión.

La detenida cumplió diferentes etapas del proceso en el Servicio Penitenciario de Jujuy y bajo la modalidad de arresto domiciliario en su residencia de San Salvador de Jujuy. El 24 de octubre de 2023, la justicia autorizó el traslado de la paciente a la provincia de Buenos Aires para recibir tratamiento médico especializado por un cuadro de trombosis venosa profunda. El entorno de la dirigente contabiliza 10,5 años de privación de la libertad desde el inicio de la primera instrucción penal. (Agencia OPI Santa Cruz)