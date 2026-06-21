Irán rompió la negociación en Suiza tras las advertencias de Trump

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El jefe de la delegación persa anuló los encuentros bilaterales que coordinaban mediadores internacionales tras las publicaciones del mandatario norteamericano en redes sociales sobre ofensivas armadas inmediatas en Medio Oriente.

La diplomacia de la República Islámica de Irán declamaba su voluntad de entendimiento en Suiza mientras el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicaba advertencias de bombardeos directos contra objetivos estratégicos de Teherán. Este contraste dialéctico dinamitó las conversaciones de paz este domingo 21 de junio de 2026 y provocó la salida inmediata de los delegados persas de la mesa de negociación internacional.

El jefe de la delegación iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, ordenó el retiro definitivo de sus funcionarios de la sede de Bürgenstock. La agencia oficial de noticias IRNA confirmó la cancelación de las jornadas de trabajo que contaban con la mediación diplomática de Qatar y Pakistán.

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Los mediadores intentaban consolidar un armisticio en Medio Oriente para frenar la escalada armada regional. El quiebre sepultó los esfuerzos bilaterales horas después de que Donald Trump utilizara su plataforma Truth Social para intimar al régimen teheraní a recortar el financiamiento de las milicias de Hezbolá en el Líbano.

El mensaje del mandatario estadounidense incluyó una advertencia explícita sobre el transporte de hidrocarburos:

Exigió frenar las operaciones logísticas de las milicias proiraníes en la frontera con Israel .

. Prometió ataques militares superiores a los ejecutados la semana pasada si persiste la tensión en el Estrecho de Ormuz .

. Recordó que esa vía marítima concentra el 20% del flujo global de petróleo crudo.

Las Fuerzas Armadas iraníes activaron sus protocolos de alerta temprana ante la intimidación del jefe de Estado norteamericano. “Harían bien en medir sus palabras. Nuestras fuerzas armadas están listas para responderles de otra manera”, advirtió Mohammad Baqer Qalibaf antes de abandonar el territorio suizo. (Agencia OPI Santa Cruz)