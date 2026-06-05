Detuvieron con un arma y drogas a la pareja de una mujer que fue asesinada en mayo en Comodoro Rivadavia 

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Luis Uribe, quien se encontraba junto Mariana Calfuquir el 19 de mayo pasado cuando fue asesinada de varios disparos, fue detenido este miércoles en Comodoro Rivadavia durante un operativo realizado en el barrio Juan XXIII de Comodoro Rivadavia.

El arresto se produjo en un operativo policial realizado por personal de la Comisaría Seccional Quinta y alrededor de la 01.15 horas de este jueves se requisó un vehículo Peugeot 207 a pedido de la jueza federal Eva Parcio de Seleme.

Con la presencia de testigos, al revisar el auto los efectivos encontraron “tres teléfonos celulares, una balanza de precisión digital, un arma de fuego tipo pistola semiautomática marca Browning modelo Detective y 13 municiones calibre 9 milímetros”.

- Publicidad -

La policía incautó un manojo de llaves con “siete unidades, que quedó vinculado a actuaciones judiciales por presunto hurto”.

Al revisar el arma de fuego encontraron una munición en recámara y la autoridad judicial resolvió la detención de Luis Damián Uribe de 30 años por “averiguación de infracción al artículo 189 bis del Código Penal”.

Uribe está involucrado en una investigación para dilucidar cómo ocurrió el asesinato de su pareja Calfuquir en inmediaciones del barrio San Martín. (Agencia OPI Chubut)