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La cotización internacional del crudo frena presiones alcistas en los surtidores locales, aunque las rebajas al público siguen acotadas por la inflación acumulada y los impuestos postergados.

El precio del petróleo Brent se sostiene por debajo de los US$90 y opera en US$86,75 al promediar la jornada de este martes, un nivel que frena las presiones de nuevos aumentos en los combustibles de la Argentina. La estabilidad del crudo de referencia internacional o la profundización de su tendencia bajista resulta determinante para contener los ajustes en los surtidores locales.

La posibilidad de que esa baja internacional se traslade a una reducción efectiva en los valores de venta al público en el mercado argentino permanece acotada. Durante los últimos meses, los precios internos mantuvieron estabilidad mientras el barril de Brent cotizaba por encima de los US$100, lo que dejó margen estrecho para recortes inmediatos en las estaciones de servicio.

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Sobre la estructura de costos local inciden además la inflación acumulada, con especial impacto en dólares, y las postergaciones aplicadas por el Gobierno nacional en la actualización del impuesto a los combustibles líquidos. Estos factores internos absorben parte del alivio generado por el retroceso en la cotización externa del crudo y condicionan el margen de las petroleras para reducir los importes finales.

En el plano externo, los analistas internacionales proyectan un excedente en la oferta global de crudo frente a una demanda más débil. A este cuadro se suman señales de mayor regulación en el suministro mundial y el reinicio de operaciones en un oleoducto clave de Libia, mientras que el mercado aguarda una mejora en el tránsito marítimo por el Estrecho de Ormuz pese a que el conflicto en Medio Oriente aún no presenta una resolución clara. (Agencia OPI Santa Cruz)