Subió 1,96% la venta de combustibles en septiembre

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El despacho total de combustibles creció 1,96% interanual en septiembre y quebró siete meses de retrocesos, aunque Santa Cruz anotó el peor derrumbe del país con una contracción del 8,97% en sus surtidores.

La comercialización de combustibles en nuestro país alcanzó 1.403.856 metros cúbicos durante septiembre y registró una suba del 1,96% frente a los 1.376.837 m³ del mismo mes de 2025, según un informe sectorial de Surtidores. El resultado cortó una racha negativa de siete caídas mensuales consecutivas en un mercado impactado por la cotización internacional del crudo, acumulando aun así una retracción cercana al 2,4% en lo que va del año.

El comportamiento territorial exhibió asimetrías severas donde Santa Cruz encabezó las caídas provinciales con un retroceso del -8,97%, seguida por Catamarca con -5,63% y Chubut con -5,58%. En contraposición, catorce distritos mejoraron sus registros interanuales, traccionados por La Pampa con un alza del 14,04%, Entre Ríos con 7,14% y Santa Fe con 7,06%, mientras la provincia de Buenos Aires lideró en volumen absoluto al concentrar 496.193 m³, escoltada por Córdoba con 150.253 m³ y Santa Fe con 117.879 m³.

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La medición intermensual contra agosto reflejó un incremento del 4,42% en el volumen despachado a nivel país, contemplando la diferencia operativa de 30 días respecto a los 31 precedentes. El repunte general estuvo sustentado por el gasoil con una expansión del 6,3%, en tanto la demanda combinada de naftas se contrajo un 1,27%.

El desglose por segmento elaborado por Surtidores determinó que el Gasoil G3 avanzó un 6,61% interanual al sumar 248.068 m³, el Gasoil G2 subió 6,08% con 378.053 m³ y la nafta premium creció 1,27% tras despachar 207.047 m³, mientras la nafta súper cayó 2,17% al demandar 570.688 m³. En el segmento empresarial, YPF encabezó las ventas con 778.795 m³ y una suba del 2,91%, secundada por Shell con 309.463 m³, Axion con 170.614 m³, Puma con 78.366 m³ y Refinor con 15.482 m³, operadora que registró una expansión relativa del 31,63%. (Agencia OPI Santa Cruz)