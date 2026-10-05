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(OPI Chubut) – La administración portuaria gestiona la cesión de tierras fiscales y evalúa informes ecológicos para procesar descartes marítimos destinados a harinas y aceites industriales, en paralelo con obras navales.

La administración del Puerto de Comodoro Rivadavia, a cargo de la administradora Digna Hernando, inició gestiones técnicas y ambientales en Comodoro Rivadavia para radicar una planta de procesamiento de residuos pesqueros y ejecutar la ampliación del astillero local, tras las actuaciones registradas por el ente portuario.

El esquema productivo proyectado contempla encuadrar la terminal bajo los lineamientos del programa Puertos Azules de la FAO, orientado a la extracción y manufactura sustentable de recursos marinos. La iniciativa fabril privada solicitó formalmente la asignación de un lote dentro del ejido portuario e ingresó los antecedentes requeridos por el área de Ambiente para la confección del estudio de impacto ambiental que exige la legislación vigente.

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Respecto al aprovechamiento de los descartes de captura, Hernando afirmó que la instalación busca “transformar materiales que actualmente son considerados desechos en productos con valor comercial y potencial exportador“.

La infraestructura bajo análisis técnico prevé reducir los plazos de tratamiento de la materia prima descartada para obtener subproductos comercializables, puntualmente harinas destinadas a la industria alimentaria y aceites orientados a laboratorios farmacológicos y del sector cosmético. El expediente permanece bajo evaluación preliminar de las autoridades ambientales para determinar la viabilidad de la radicación empresarial. (Agencia OPI Chubut)