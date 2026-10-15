Fracasó la sesión especial en Diputados por el DNU 70

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La falta de respaldo de doce legisladores pertenecientes a bloques provinciales impidió el debate en el recinto y postergó el tratamiento de iniciativas sobre discapacidad y deudas familiares.

La Cámara de Diputados de la Nación fracasó en su intento de sesionar al registrar 121 diputados en sus bancas, una cifra que impidió reunir los ocho legisladores necesarios para habilitar el quórum reglamentario de la convocatoria especial. La reunión parlamentaria tenía como propósito central derogar la vigencia del DNU 70/23, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional.

Al cumplirse la media hora de espera fijada por el reglamento interno, el conteo formal confirmó el bloqueo de la actividad legislativa en el recinto. La administración central celebró la suspensión del debate legislativo y remarcó la incidencia operativa de las ausencias deliberadas de representantes pertenecientes a distritos provinciales.

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El freno a la convocatoria se consolidó ante la inasistencia de ocho integrantes del espacio Provincias Unidas, a los que se sumaron tres legisladores tucumanos del bloque Independencia. La nómina de ausencias determinantes incluyó al diputado misionero Alberto Vancsik, enrolado en la bancada de Argentina Federal, cuyo desmarque impidió a los sectores convocantes alcanzar el número legal de funcionamiento.

El temario estipulado para la deliberación frustrada contenía además el tratamiento del proyecto de emergencia en Discapacidad y la iniciativa de alivio y regularización de deudas familiares, dos expedientes que permanecen sin tratamiento legislativo tras levantarse la sesión. (Agencia OPI Santa Cruz)