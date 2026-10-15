La Libertad Avanza aventaja al peronismo en sondeo nacional

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El informe nacional de QSocial expone una marcada dispersión del voto hacia 2027, con fugas del electorado del PRO y el radicalismo hacia el oficialismo y un cuarto del segmento independiente sin definición.

La Libertad Avanza encabeza la intención de voto presidencial con el 26% de cara a los comicios de 2027, seguida por el peronismo con el 23% y el kirchnerismo con el 13%, de acuerdo con el informe QMonitor elaborado por la consultora QSocial. El relevamiento nacional sitúa a los votantes indecisos en el 15%, en un escenario signado por la fragmentación partidaria y la división explícita de las vertientes de la oposición tradicional.

Al formular la pregunta “Si bien todavía falta mucho, imagine que mañana hay que elegir al nuevo presidente del país. ¿Al candidato de qué partido votaría?”, el sondeo ubicó al PRO con el 8%, a la izquierda con el 5% y a la Unión Cívica Radical con el 2%. Las opciones de voto en blanco y otros espacios captaron un 4% cada una. La discriminación estadística entre peronismo y kirchnerismo reúne en términos aritméticos un 36% de las adhesiones totales, aunque la medición no evalúa el comportamiento ante una postulación unificada.

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La distribución interna de preferencias expone distintos niveles de cohesión en las bases partidarias. Entre los identificados como mileístas, el 83% ratifica su voto hacia la fuerza gobernante, mientras que el 6% opta por el PRO, el 3% por el peronismo y el 7% se declara indeciso. En el segmento peronista y kirchnerista, el 67% respaldaría a un candidato peronista, el 26% al kirchnerismo y el 4% a la estructura oficialista.

El espacio conducido por el PRO retiene al 56% de sus adherentes, pero registra una migración del 19% hacia la fuerza liberal y un 19% de indecisión. En la UCR, el 65% opta por candidatos propios, mientras que el 16% se traslada hacia el oficialismo y un 14% no definió su postura. En la izquierda, el 72% sostiene su alineamiento, el 16% se inclina por el peronismo y el 12% por el kirchnerismo.

Dentro del universo de electores independientes, la indefinición se eleva al 25%. En este sector, las voluntades se dividen entre la agrupación oficialista con el 14%, el kirchnerismo con el 13%, el peronismo con el 10%, el PRO con el 9%, el voto en blanco con el 9%, las fuerzas de izquierda con el 8%, otros partidos con el 8% y el radicalismo con el 3%. El trabajo de campo se desarrolló entre el 5 de septiembre de 2026 y el 28 de septiembre de 2026 mediante plataforma digital, sobre 1.650 personas mayores de 18 años, con un margen de error de +/- 2,4% y un nivel de confianza del 95%. (Agencia OPI Santa Cruz)