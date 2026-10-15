La Policía detuvo a dos hombres con cocaína en Comodoro Rivadavia

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(OPI Chubut) – Los efectivos interceptaron el vehículo de alquiler durante la madrugada en la calle 13 de Diciembre e incautaron un revólver junto a cuatro envoltorios de estupefacientes ocultos por los ocupantes.

Efectivos de la Policía del Chubut detuvieron en Comodoro Rivadavia, tras las actuaciones registradas en un reporte emitido recientemente, a dos hombres que trasladaban estupefacientes y un arma de fuego a bordo de un remis. El procedimiento se ejecutó alrededor de las 4.30 horas de la madrugada sobre la calle 13 de Diciembre, en el tramo comprendido entre las arterias Formosa y Misiones.

Los agentes interceptaron la marcha de un automóvil Fiat Siena afectado al servicio de transporte de pasajeros para efectuar una inspección preventiva de tránsito. Durante el palpado de seguridad sobre los ocupantes, uno de los sujetos arrojó un paquete de cigarrillos hacia el interior del habitáculo con la intención de desvincularse del elemento.

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El personal policial requisó el envase descartado e incautó una pipa de fabricación casera junto a cuatro envoltorios con sustancia blanca. Las pericias químicas posteriores ratificaron que el material secuestrado correspondía a clorhidrato de cocaína, sin que el reporte oficial precisara el pesaje total del decomiso ni la comisaría interviniente.

La revisión integral de la parte trasera del rodado permitió detectar un segundo objeto oculto por los pasajeros sobre el piso y el asiento del vehículo. Los uniformados verificaron la presencia de un revólver calibre .38, el cual quedó secuestrado como elemento de prueba material dentro de las actuaciones sumariales.

Las autoridades identificaron a los imputados como Matías Daniel R. y Jeremías Agustín D., quienes quedaron alojados en sede policial a disposición de la Justicia penal. Ambos detenidos aguardan la realización de la audiencia de control de detención mientras avanza la instrucción del expediente judicial. (Agencia OPI Chubut)