Las Represas no cierran en número, ni en presupuesto, ni en deudas ni en avance de obra

- Publicidad -

El conflicto de la UOCRA, empresas de servicios, colectivos, logística y que se inició con el personal de vigilancia, es un verdadero caos. Las fuentes resumen en esa palabra lo que, dicen, no habían visto en todos los años que se trabaja en los obradores, ni aún con el desastre que ocurrió durante la pandemia.

Tanto en La Barrancosa como en Cóndor Cliff abundan los grupos de protestas, los ingresos están cerrados, las fogatas iluminan la noche ventosa y los trabajadores generan mucho ruido, bajo la aparente apatía de la UTE Represas Patagonia.

Con los que hemos hablando coinciden en asegurar que alrededor de Represas todo es mentira. No se cancelan las deudas y se miente sobre los porcentajes del avance de obra.

Hernán Herrero un conductor de camiones dijo que “está podrido” de no cobrar o cobrar tarde y nunca “cuando la plata llega a nuestro bolsillo se la comió la inflación y estos tipos siguen recibiendo fondos de nación que van a parar en cualquier bolsillo, menos en los nuestros”, dijo el trabajador vía telefónica, señalando que hace 24 horas que están tratando de llamar la atención a los responsables de la empresa, quienes a su vez están impedidos de ingresar a los obradores.

- Publicidad -

“Acá los chinos brillan por su ausencia y de Electroingeniería nadie da la cara”, aseguró, mientras un empresario relacionado con logística confirmó que los pagos lllegan tarde y en cuenta gotas “Recibí tres cheques para pagar deudas viejísimas para diciembre, enero y febrero, el primero vino de vuelta, me prometieron que lo iban a reponer por “uno bueno” y hace cinco días todavía lo estamos esperando”.

“Esto es una cadena– admitió un empresario de transporte – la UTE no nos paga y nosotros no podemos pagarle a los choferes. Se complica todo porque por lo medios están diciendo que los chinos acordaron un crédito para continuar la obra, pero a Barrancosa no llegó ni un mango”.

Un delegado de los vigiladores dijo que hace casi dos meses que no cobran un solo peso. Y recordó que a nivel provincial se llenan la boca diciendo que China asignó 538 millones de dólares, pero de acuerdo a su protesta, nada de eso se ve reflejado en los obradores de Cóndor Cliff y La Barrancosa “Ni el catering recibimos, ni el agua es buena y si te enfermás o te accidentás, te las tenés que arreglar como puedas”, se quejó el hombre que se sumó a las protestas y piquetes.

Las fuentes internas de las Represas aseguran que el conflicto se desbordó al saber los trabajadores que la UTE Patagonia no tiene previsto saldar las deudas antes de fin de año y la noticia que se viralizó en redes y comentarios internos que ganó a los habitantes de las gamelas, hizo que se armaran grupos que coordinadamente o por separado, accionan en contra de la UTE y de los propios chinos que ni siquiera aparecen por la obra. (Agencia OPI Santa Cruz)