El incómodo rol de Sergio Massa en la pelea del Gobierno con la Corte Suprema de Justicia

Según publica Clarín El ministro de Economía, apuntado por la oposición como el responsable de liberar los fondos para pagarle a la Ciudad, evitó pronunciarse y trazó una agenda paralela a la movida de Alberto Fernández con los gobernadores. Su “respaldo” para evitar complicaciones judiciales y el complejo equilibrio entre el alineamiento con los K y su postura de no confrontar con los jueces.

Por: Ignacio Ortelli

Sergio Massa es un activo usuario de redes sociales. Este jueves, en medio de la movida que Alberto Fernández organizó junto a 14 gobernadores para cuestionar el fallo de la Corte Suprema de Justicia en favor de la Ciudad y el anuncio del Gobierno de que no iba a acatarlo, el ministro de Economía publicó hilos de Twitter sobre tres temas. Ninguno incluyó referencia alguna al conflicto de poderes en el que se embarcó el Presidente. Tampoco se había pronunciado al respecto cuando el Alto Tribunal emitió la cautelar que ordenó restituir el 2,95% de coparticipación para la administración porteña.

No fue casualidad. Es que a Massa la puja lo dejó en una posición por demás incómoda. En principio porque su alineamiento con el kirchnerismo le impide desmarcarse públicamente de la estrategia, como sucedía en la que etapa en la que estuvo distanciado de Cristina Kirchner, y altera su perfil dialoguista que incluso en los momentos de mayor tensión con la oposición buscó mantener por su rol en el Congreso.

La escalada entre el Gobierno y la Corte Suprema también tensiona el equilibrio que viene sosteniendo entre su histórico discurso de no confrontar con los jueces y el escrutinio permanente al que lo someten los sectores más radicalizados del Frente de Todos. Massa, aunque se esfuerce por negarlo en público, mantiene su expectativa de cara a 2023.

El tigrense encontró en actividades de gestión la excusa perfecta para no estar presente en la cumbre en Casa Rosada donde se gestó el comunicado. Evitó subirse a esa foto.

En cambio, posó junto a tres funcionarios de su confianza: se mostró junto al titular de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, en la inauguración de la extensión del Belgrano Sur, luego posteó el resumen de un encuentro que encabezó con el Secretario de Producción, José Ignacio de Mendiguren, para la construcción de una nueva planta automotriz en Zárate; y por último, casi a la misma hora que la cumbre en Rosada, participó con la secretaria de Energía, Flavia Royón, del acto de adjudicación de obras necesarias para el “Plan Gas”.

No es la primera vez que Massa recurre al artilugio de enfrentar momentos de ebullición política mostrándose en actividades gestión, como forma de diferenciarse de decisiones que no comparte. El dilema que tiene ahora es que quedó en medio de la discusión porque la oposición lo señala como el indicado de liberar los fondos que la Corte le reclamó al Gobierno devolverle a la Ciudad.

En efecto, la demanda que inició el Gobierno de la Ciudad a partir del Decreto 735/2020, tuvo como eje al Ministerio de Economía, por entonces conducido por Martín Guzmán.

Por este motivo, ante el anuncio del Gobierno de que se incumplirá el fallo, Massa fue incluido en las denuncias que presentaron la titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y la diputada Graciela Ocaña contra Alberto Fernández y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, por alzamiento, desobediencia judicial, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros delitos.

En Hacienda se desmarcan diciendo que, para que se concrete el pago a la Ciudad no debe mediar una decisión de Massa ni del secretario de Hacienda, Raúl Rigo: sostienen que una vez dispuesta la notificación del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, la coparticipación gotea desde AFIP, a través del Banco Nación, en forma diaria. “Nosotros no intervenimos: cobra AFIP, gira a una cuenta de distribución del Banco Nación y esa cuenta tiene coeficientes que distribuyen automáticamente. No es que Economía puede ó no hacer un trámite para que ocurra”, explicaron.

El tema dejó el escenario propicio para que recrudecieran las internas. Dentro del propio FDT hubo voces maliciosas que le atribuyeron al camporista De Pedro la misma responsabilidad que al Presidente ante el incumplimiento.

“Es de forma automática, sin intervención de la política”, zanjó una fuente porteña al tanto del mecanismo.

De ahí que la titular del PRO, Patricia Bullrich, haya apuntado también en forma personal contra la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis. “Envíe de manera inmediata el dinero a la Ciudad. Usted es la responsable de hacerlo. Hágalo YA, antes de que deba responder usted y todo el directorio del Banco con su patrimonio”, reclamó.

Massa, por lo pronto, intentará mantenerse al margen de la disputa con la Justicia y esperará el momento para pronunciarse sobre la oposición. El pedido de Juicio Político que desde Juntos por el Cambio anunciaron que presentarán contra el Presidente puede allanarle el camino. (Clarín)