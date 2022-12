Los sospechosos vínculos entre la municipalidad de Caleta Olivia y el Sindicato de Petroleros Jerárquicos a través de convenios millonarios con el aval del Concejo Deliberante

- Publicidad -

El actual intendente Fernando Cotillo de Caleta Olivia, a pedido del Sindicato de Petroleros Jerárquicos liderado por José Lludgar y de acuerdo a datos publicados en el Boletín Oficial de esa ciudad N° 464 – página 9 de fecha 1° de septiembre de 2022 dio de baja la adjudicación de un terreno previamente adjudicado por la comuna por Resolución Nº 1008 MCO del año 2015 y por Resolución Nº 150/22 del 06 de mayo 2022 en el instrumento legal dio de alta el mismo terreno pero más grande, reconociendo como pago, el abonado por el sindicato en el año 2015, sin ningún tipo de actualización o pago por el excedente de tierra otorgado.

Ese lote está identificado como DPT.6 –LOC.10-CIRC.03-SECC.01-COD. DE DIV. 1-NRO. DE DIV. 000115- PARC.001 con una superficie total de 21.187,29 m2 de acuerdo al plano de mensura M-17383, el cual sustituye al otorgado previamente bajo registro catastral DPT. 6 –LOC. 10 -CIRC. 03 – SECC. 01- COD. DE DIV. 1 –NRO. DE DIV. 000115- PARC. 001, con una superficie total de 21.168,04 m2 y abonado a un precio de $ 1.693.443,20. Observe el lector que se trata del mismo predio.

Lo que en realidad hizo el intendente Cotillo, no fue darle otro predio, sino extender el actual en casi 20 metros cuadrados del terreno existente.

El Sindicato de Petrolero Jerárquico en el año 2015 bajo la intendencia de Facundo Padres mediante expediente 12.882/15 había solicitado la adjudicación de la parcela fiscal en el Barrio Industrial, identificada catastralmente como DPT. 6 – LOC.10-CIRC. 03-SECC.01-COD. DE DIV.1-NRO. DE DIV. 000115-PARC. 001, la que le fuera adjudicada mediante Resolución 1008/15 de fecha 03/12/15 con una superficie total de 21.168/04 m2 por el importe de $ 1.693.443,00 pero en esta nueva operación el supuesto “cambio” no fue tal, se trata del mismo terreno que readjudicó la Municipalidad, pero agrandando la superficie en casi 20 m2, por el mismo precio ya abonado en el 2015 y sin tener en cuenta (al menos) la inflación existente entre el 03/12/2015, fecha en la cual se abonó la tierra fiscal y el 1° de septiembre del 2022 en la que se amplió en 19,25 m2 el mismo terreno.

- Publicidad -

Las fuentes consultadas en el municipio de Caleta Olivia, no supieron explicar objetivamente por qué el intendente no le cobra al Sindicato, el excedente de la tierra anexada en esta última adjudicación y la respuesta que recibimos de un funcionario de Cotillo dijo “El Intendente parece ser muy generoso con la plata del municipio, pero no creo que haga lo mismo con las tierras que maneja su inmobiliaria Rucan, donde las tierras las vende en dólares”. La inmobiliaria sería un desprendimiento de la empresa CAM (Cotillo, Álvarez, Myburg) por eso se llama RUCAM.

Los amigos del sindicato

Sin embargo, no es esta la única actividad conjunta que llevan adelante el municipio de Caleta Olivia y el sindicato de Petroleros Jerárquicos.

Tal como se puede leer en la Página 5 del Boletín Oficial N° 467 del 23 de septiembre de 2022, el intendente Cotillo refrendó un convenio realizado con el Sindicato de Petrolero Jerárquico para la reconstrucción integral de la Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos.

Mediante el 1.229/MCO/2.022 fue puesto Ad Referéndum del Concejo Deliberante de Caleta Olivia por parte de la Municipalidad y el Cuerpo ratificó en todos sus términos el Convenio de Colaboración Reciproca Institucional que realizó el intendente Cotillo y la Fundación Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral para el Desarrollo Económico y Social quien según el BO está representada por José Dante Lludgar “para la reconstrucción integral de la Planta de Tratamiento de Residuos Urbano de Caleta Olivia”.

Lo interesante de este convenio, es que el municipio le otorga al Sindicato la “reconstrucción integral de la Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos de Caleta Olivia, PTRUMCO“, pero en el mismo acto establece que el municipio proveerá al sindicato “…el recurso humano de su dependencia como de la logística y los bienes muebles e inmuebles de su propiedad que se requiere para la realización”.

Tal como está planteado este convenio, es lógico preguntarse ¿Qué aporta el Sindicato y en qué parte y por qué el municipio se asocia con una fundación de este tipo y cuál es el movimiento económico que implica el acuerdo?. Es en esta parte donde suenan los grillitos.

La escribanía de Cotillo

El Intendente Fernando Cotillo es escribano, todos lo saben en Caleta Olivia, pero su segunda escribanía es el Concejo Deliberante local. Y el ejemplo más claro está evidenciado con la elevación de este convenio extraño y raro, con el Sindicato de Petroleros Jerárquicos, hecho con una fundación tan sospechosa como la de Cotillo y Pablo González, llamada Pensar Santa Cruz, que alguna vez fue el agujero negro de 5 millones de pesos otorgado por la funcionaria nacional del Ministerio de Desarrollo Social, Alicia Kirchner.

Los concejales de Caleta Olivia a pleno, aprobaron “in límine” sin pestañar, ni revisar, ni preguntar el convenio entre el municipio y el sindicato.

Algunos mal pensados suponen que como el Presidente del CD Miguel Troncoso, es el encargado de la Sede en Caleta Olivia del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral que conduce José Llugdar dentro de cuya estructura Troncoso es Prosecretario de Actas, Prensa y Propaganda, podría haber algún tipo de relación e intereses cruzados entre Cotillo y Lludgar, cosa que, hasta el momento, nadie ha podido confirmar. (Agencia OPI Santa Cruz)