Dura respuesta del Gobierno a Victoria Donda por su salida: “No renunció, la echó Alberto”

Según publica Clarín El vice jefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, sacó un comunicado para contradecirla. Dijo que hubo “pérdida de confianza” en la ex funcionaria.

Por: Guido Carelli Lynch

La mesa chica de Alberto Fernández reaccionó ante la versión de la ex interventora del INADI que presentó su salida del organismo como una renuncia y deslizó críticas al Presidente. “Donda no renunció, la echó Alberto”, insistió un funcionario con permanente acceso a la Casa Rosada. No fue la única aclaración que hicieron.

En la Casa Rosada sostienen que fue el propio mandatario quien a principios de diciembre le comunicó a Donda que no seguiría en su cargo como interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo que vencía a fin de año. “Ella pidió quedarse hasta fin de mes y ayer al mediodía (por el jueves), a pedido de Alberto, Juan Manuel Olmos le avisó que se tenía que ir. No hizo nada en este tiempo”, relató un estrecho colaborador del Presidente, que fue tajante sobre las razones del alejamiento de la ex legisladora. Ante la consulta de Clarín, la ex funcionaria negó que el Presidente le hubiera transmitido previamente sus objeciones a su gestión en el organismo.

Precisamente el vicejefe de Gabinete fue uno de los funcionarios que contradijo las explicaciones públicas de Donda que incluyeron críticas a la gestión de Fernández. “Es necesario aclarar que el transmitido en dicha conversación fue la pérdida de confianza del titular del Poder Ejecutivo en la capacidad de la Dra. Victoria Donda de seguir al frente de la gestión de dicho organismo; motivo por el cual la funcionaria tomó la decisión de renunciar 48 hs antes de la finalización de su mandato”, señaló Olmos a través de un comunicado.

El ex jefe de asesores del Presidente también relativizó la relevancia de los cuestionamientos de Donda a la administración nacional. “Sobre las críticas públicas que la ex funcionaria realizó de la gestión nacional que encabeza el Dr. Alberto Fernández y que ella integró desde el 10/12/2019, es un derecho que la asiste como a todo militante político y no existe obligación alguna de tener un cargo público para realizarlas”, señaló.

En el Gobierno hasta el momento no barajan nombres de los posibles reemplazantes de la ex diputada al frente del Instituto contra la discriminación. Sin embargo, fuera de micrófono hablan de la posibilidad de normalizar el INADI. Para ello, el Ejecutivo debería proponer una terna a Diputados. “Si lo vuelven a interferir, se confirman que la sacaron por decir lo que piensa”, se lamentaron los colaboradores de la ex funcionaria.

En el entorno de Donda recuerdan que la última vez que coincidió con el Presidente fue hace más de 9 meses en un acto por el Día de la Mujer, en José C. Paz, justo cuando Fernández sugirió que podría ir por un segundo mandato. “Ella le dijo que la inflación era un gran problema y él le contestó que el principal problema era la salud mental. Al día siguiente creó un área para eso”, recuerdan los laderos de la ex funcionaria.

Fernández sostuvo en su cargo a Donda, cuando la ex interventora del INADI fue denunciada por una empleada doméstica a la que le pagaba en negro y a la que le ofreció un contrato en el Estado. “Su naturaleza no es sacar ventaja del Estado. Quieren hacerle daño”, sostuvo en enero de 2021 Fernández.

A juzgar por el archivo, Donda no le pagó con la misma moneda. “Siempre dije que yo iba a seguir siendo parte de este gobierno siempre y cuando pudiese decir libremente lo que pensaba. Pienso todo lo que dice la carta”, reiteró este viernes en declaraciones a Radio con Vos.

Tras la salida de Donda del INADI y del ex presidente de la Casa de la Moneda Rodolfo Gabrielli, nombrado por Fernández y despedido por el ministro de Economía Sergio Massa, en el Ejecutivo no descartan más cambios. “Estamos en la etapa en la que se van los que no funcionan”, ironizó parafraseando a Cristina Kirchner un importante funcionario con despacho en Balcarce 50. El titular de la Oficina Anticorrupción Félix Crous también presentó su renuncia sorpresiva, pero -por ahora- no cosechó críticas puertas adentro del Gobierno.

En la mesa chica de Fernández aseguran que los cambios de nombres tienen que ver con optimizar la gestión de cara al año electoral. “Nada significativo, se van acomodando algunas cosas. La verdad es que los números con que cierra el año economía son increíbles. Cambió el clima social, se ordena la política, está estallado Cambiemos, hay decisión de aprovechar este momento para poner orden y garantizar gestión cien por ciento el año que viene”, aseguran.

Algunos funcionarios en el candelero esquivan por ahora la salida más sencilla. Cerca del mandatario aseguran que el viceministro de Ambiente Sergio Federovisky no será despedido aunque se ganó el repudio de miles de bomberos voluntarios de todo el país. “Es muy buen funcionario, dijo algo que no se entendió, pero ya lo aclaró”, argumentaron en el Ejecutivo sobre el 2 de Juan Cabandié, quien había sugerido que las provincias no debían contratar a bomberos voluntarios para luchar contra incendios forestales.

Cerca de Gabriela Cerruti desmienten los trascendidos (que hicieron circular algunos funcionarios con despacho en la Rosada) que dicen que la portavoz presidencial presentó su renuncia, pero que fue rechazada por el mandatario. “Es un delirio, Gabriela se tomó unos días para descansar, nada más”, señalan sobre la vocera que acompañará en Brasil al Presidente para la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva. En octubre, su nombre había sonado para ocupar el ministerio de las Mujeres, algo que la misma funcionaria terminó calificando como “un disparate”. (Clarín)