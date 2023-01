Dictadorzuelos como Díaz Cané, Ortega y Maduro, con pedido de captura internacional por narcotráfico y crímenes de lesa humanidad, recibidos por el kirchnerismo de base

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Como en el Far West, cuando se colgaban los carteles de “Wanted” en los salones donde iban los pistoleros, por los medios del mundo, las redes sociales y en las cancillerías de los principales países, ha llegado un pedido de detención con una recompensa de 15 millones de dólares, para quien entregue a Nicolás Maduro Moros, el dictadorzuelo de Venezuela, quien ha transformado a ese país en un narcoestado.

Aunque las acusaciones en contra de Maduro, van desde ser un criminal autócrata, que encarcela y mata a sus oponentes políticos y el periodismo disidente, hasta delitos de lesa humanidad, resaltado en tres informes sobre DDHH, en Estados Unidos las alertas rojas se liberaron sobre el caribeño, por liderar una asociación criminal que expande, comercia y produce estupefacientes y desde donde se envía al mundo y especialmente a EEUU.

Venezuela, al igual que Cuba y Honduras, están catalogadas como narcoestados y se encuentran bajo la lupa de la DEA y otras organizaciones oficiales europeas que combaten el tráfico de drogas en el mundo. Es en ese marco en el cual Nicolás Maduro tiene pendiente sobre si, este vergonzoso pedido de captura, con recompensa millonaria en dólares a quien aporte información fehaciente que lleve a su detención.

Estos personajes malos de historieta berreta, van a pisar mañana suelo argentino para la reunión de la Celac, único lugar donde pueden hablar ya que el mundo libre y donde los derechos humanos se respetan, no los aceptan, en tanto no hayan desaparecido estos regímenes autoritarios y criminales de los respectivos gobiernos que mencionamos. Aclaro, no los recibe nuestro país, los recibe el gobierno. La mayoría de los argentinos despreciamos estas lacras políticas, enriquecidos con el empobrecimiento de los pueblos y eternizados en el poder mediante fraudes electorales y acciones criminales contra sus opositores.

El gobierno nacional los recibe porque Alberto Fernández, Cristina Fernández (condenada) y Sergio Massa, son verdaderos marginales de la política nacional y hacen empatía con los dictadorzuelos, porque ellos mismos ensayan en este momento, una de las principales apuestas de todo o nada contra las instituciones de la República, tratando de destruir la justicia, demoliendo el máximo Tribunal, parte del ABC populista que inspiran y practican estos neo-dictadores tercermundistas.

Pero, en definitiva, esta reunión de presidentes que están fuera del mundo, es reactiva y concordante con la marginalidad que sufren, junto con Argentina, por parte de los países más avanzados del mundo. Y ahí estamos nosotros con el kirchnerismo como anfitriones. No podría ser de otra manera, cuando el presidente ni siquiera se tapa la nariz cuando recibe a personajes con manos manchadas de sangre y habla de Derechos Humanos y Democracia. (Agencia OPI Santa Cruz)