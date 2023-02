¿Operación o noticia?. El que calla otorga y el SER de Claudio Vidal hizo silencio de radio ante versiones de fugas en su espacio político

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – El diario La Opinión Austral publicó la última semana una nota al menos curiosa, la cual, dependiendo desde dónde se cuenta, puede sonar extraña o sospechosa, pero en general, cuando los involucrados no salen a cruzar versiones que se dan como hechos y conociendo a los actores del caso, hacen válidas cualquier sospecha posible de la existencia de rupturas, éxodos y migraciones de actores políticos, en este caso, dentro del SER, el partido del petrolero Claudio Vidal.

Según la nota de LOA el espacio político del petrolero habría sufrido la baja del socio político de Vidal, Sergio Acevedo y un “asesor clave” (SIC) Pedro Luxen, más el agregado de un supuesto llamado de Vidal al intendente de El Calafate, Javier Belloni, para cerrar filas, de cara a las elecciones 2023.

La información del diario K puede ser interpretada de dos formas: dentro de un contexto especulativo y de operación mediática para limar al petrolero, que se ha puesto en cierta manera en contra de Alicia Kirchner desde el discurso, por razones electorales y dado que intenta jugar como candidato a la gobernación y ser factor de presión o como información genuina de un cimbronazo interno que sufre el SER, desde donde no acusan recibo, en la idea grondonista de que “todo pasa”, solo hay que aguantar un poco y permitirle a una noticia tapar a otra. Pero claro, existimos nosotros que “nunca olvidamos” y nos encargamos, precisamente, de que la gente “no olvide” y se actualice políticamente.

El silencio sanador

- Publicidad -

El silencio en un tribunal y de acuerdo a las reglas del Derecho, no puede erigirse como signo de culpabilidad; el silencio, en materia política, suele ser un remedio fenomenal para amortiguar las consecuencias, generalmente indeseables y de orden público, que sufre un candidato o un partido, ante determinados hechos que sacuden su estructura, pero que si no son reconocidos, suelen pasar inadvertidos.

Sin embargo, en la efervescencia de una campaña, el silencio es concedente. Por aquello de que “quien calla otorga”, cuando un candidato o partido no salen al cruce de informaciones que atraviesan a sus candidatos o la estructura partidaria, contrariamente a lo que suponen muchos adherentes a la teoría del ninguneo, solo reafirman las sospechas de que “algo pasa” y esa duda fomenta ese descreimiento público fundado en las malas praxis de los propios candidatos, la falta de transparencia en sus acciones y el permanente ocultamiento de sus internas.

Vidal, Acevedo y Di Tulio: billete mata renovación – Foto: Lavanguardiadelsur

Cierto es que en el caso que nos ocupa, el kirchnerismo pretende forzar a Claudio Vidal a “volver a las fuentes” y de parte del petrolero y sus supuestas críticas a Alicia, es solo una pirotecnia verbal sin ningún tipo de consecuencias lo cual no impide asociaciones futuras y complicidades de parte de los involucrados; y para muestra solo basta recordar las barbaridades que decían Alberto y Sergio, de Cristina y cómo terminaron besando su anillo, al primer llamado de la vicecondenada, a la que no le importó lo que dijeron, sino cómo le respondieron.

Dejando al margen todo esto, sin duda nadie puede descreer que hacia adentro del SER, se debata una guerra de egos. Sergio Acevedo, un eterno colaborador de Eduardo Costa, fue parte del primer armado opositor contra el FPV y terminaron agarrándose a sillazos, en la noche previa al armado de las listas.

Claudio Vidal, sin duda, quiere ser gobernador y su salida aparente del FPV, tiene el único objetivo de transformarse en candidato genuino y no ser apoyo de otros candidatos extrapartidarios, ni aportante a candidatos del FPV y/o del PRO o JxC.

Cuando un candidato dice “Yo trabajo para cambiar la política, no importa desde qué lugar, acompaño al cambio”, está mintiendo. Y Vidal no es la excepción. Mi papá decía “no hay cura que no quiera llegar a ser Papa” y en política, más aún en un contexto de tanta debilidad de los partidos y de volatilidad del voto, por la propia confusión que vive el electorado, el petrolero cree que puede llegar abrazando alianzas y amontonando gente, aún a kirchneristas puros como Acevedo, que nunca pudieron sacarse el baldón de haber pertenecido al entorno de Néstor, el planificador de la corrupción que desde Santa Cruz la exportó a la nación y donde el ex gobernador, puso las manos y su posterior silencio (ex Señor 5 y Fondos de Santa Cruz) lo cual lo condenó políticamente por la propia sociedad que no le perdonó su renunciamiento silencioso a la gobernación después de haber ganado con el 60% y la opacidad de su silencio cómplice, sobre la corrupción que pergeñó y desarrolló su mentor.

Acevedo no es inocente, es cómplice por omisión. Si bien nadie puede asignarle una participación activa en los desmanes financieros de Néstor Kirchner, el truncadense se encargó de parapetarse tras el respeto a “su amigo”, para evitar denunciar y decir lo que sabe, de un gobierno claramente conformado para delinquir, desde la sinuosa ruta del dinero de los Fondos de Santa Cruz cuyo derrotero conoce en detalle Sergio Acevedo, hasta las manos puestas en los Fondos secretos de la ex SIDE.

Si tenemos en cuenta que tanto Vidal como Acevedo, tienen ganas de ser protagonistas políticos en la provincia, nadie duda que dentro del SER se ahoguen los egos y compulsan las ambiciones. Si La Opinión Austral exagera o no, será cuestión de verlo en el corto tiempo; si acomete con una operación mediática, también, pero si esa es la verdad, nadie del entorno de Vidal ni del SER, podrá mentir indefinidamente.

Por el momento, quien crea que se “cura en salud” no saliendo a cruzar la noticia que dio el diario, está cometiendo un error ante su propio electorado, más aún cuando como Vidal busca desesperadamente alianzas con una oposición que no tiene bien claro hacia dónde va, excepto que se quiere hacer del gobierno a como dé lugar. Y sobre saber cómo y para qué quieren llegar, es una materia que todavía adeudan Vidal, Costa y Reyes, que dudo sepan lo que van a hacer si logran llegar al poder y al menos hasta ahora, no han demostrado cómo hacerlo (Agencia OPI Santa Cruz)