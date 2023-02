La autocombustión del basural en la cuenca carbonífera contamina el entorno y delata la falta de políticas públicas de los intendentes

- Publicidad -

Desde hace más de un año, venimos recibiendo en nuestra Redacción, quejas de habitantes de la cuenca carbonífera por distintos aspectos urbanos, el agua, la desinversión en obras y una serie de cuestiones directamente vinculadas a problemas de tipo social y de infraestructura, en casi todos los casos vinculados a las gestiones de los intendentes de las localidades de 28 de Noviembre y Río Turbio.

La autocombustión del basural en la cuenca carbonífera contamina el entorno y delata la falta de políticas pública de los intendentes

Sin embargo, lo que más ha repercutido en nuestra atención en los últimos meses, son las quejas referidas a la existencia del basural a cielo abierto correspondiente a Río Turbio, vaciadero el cual ya no responde a las necesidades funcionales, sino que se ha convertido en un serio problema de salud y contaminación para las poblaciones de Río Turbio, 28 de Noviembre y Julia Dufour

La imprevisión de malas gestiones

Los basurales a cielo abierto tienden a desaparecer. Desde Nación se han dilapidado fondos para que los municipios generen plantas de reciclados y den solución a este grave inconvenientes de salud que enfrentan poblaciones enteras, que crecen demográficamente pero la infraestructura no acompaña ese crecimiento, esencialmente por falta de planificación y con el tiempo se convierten en problemas de difícil solución.

El programa GIRSU Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, proveyó de fondos a municipios cuyos intendentes nunca llevaron a cabo ninguna obra y fueron procesados por malversación de caudales públicos en la justicia Federal, causas que están vigentes y llevarán a juicio oral a varios jefes comunales y ex intendentes del país y de nuestra provincia.

Por lo tanto, las cuestiones medioambientales que enfrenta hoy la cuenca, es producto directo de esa imprevisión y falta de gestión, tanto de la comuna de Río Turbio como de 28 de Noviembre y de los actuales y anteriores intendentes.

“Aire irrespirable”

Las palabras del subtítulo se refieren a la principal descripción que hacen los vecinos de la cuenca, en relación al antiguo basural de Río Turbio el cual, por un efecto natural de recalentamiento de los residuos orgánicos, produce autocombustión, intenso humo y contamina todo el entorno llevando olores fétidos a las poblaciones que impacta de forma directa.

De acuerdo a las averiguaciones que pudimos realizar y constatar en la cuenca, el fuego en el basural “es constante” y su ubicación está estratégicamente mal dispuesto en el ingreso de la cuenca, sobre la ruta nacional Nº 40, en proximidad del lugar donde se emplazaba la Hostería Capipe y hoy ocupa la empresa Maximia SA, quien brinda servicios de catering a YCRT, Usina 240 y cuanta empresa trabaja en emprendimientos del Estado nacional en la cuenca.

Debido a que durante años se ha ido acumulando basura de todo tipo, sin ninguna clasificación y confinando a un espacio físico que ya no permite seguir enterrando residuos urbanos, esta verdadera montaña de desperdicios autocombustiona regularmente, debido a los gases que se acumulan en su interior y desde hace más de un mes provoca graves problemas debido al humo altamente contaminante desprendido de esa combustión, el cual cubre las localidades de Río Turbio y 28 de Noviembre.

Esto requiere que los bomberos derramen miles de litros de agua sobre la pilas de residuos (agua que también escasea en la cuenca), lo cual genera, junto con el humo, el desprendimiento de olores fétidos que afectan particularmente y de manera directa a la hostería, la usina de 240 mw, la zona de chacras de Julia Dufour y las poblaciones de 28 de noviembre y Turbio debido a la orientación de los vientos predominantes Oeste-Este que corren en la zona.

Las quejas principales se centran en la irresponsabilidad de los intendentes (Españón y Menna) que no coordinan acciones comunes, tendientes a solucionar esta problemática de los residuos y tampoco las consecuencias que provocan.

Recordemos (como dato aleatorio) que en este mismo basural fue enterrada documentación administrativa de YCRT, hecho que se puso en conocimiento público desde nuestro medio, sin que se conozca la intervención de la justicia, ante tamaña irregularidad por la deposición de documentos oficiales de una empresa del estado, hallados semienterrados o dispersos en el vaciadero municipal.

Los vecinos denuncian que no hay control sanitario y cada localidad tira todo y cualquier tipo de residuos orgánicos o inorgánicos. Ante los sucesivos reclamos generados por medios radiales de la cuenca, a comienzo de año el municipio de Río Turbio instaló una casilla y una barrera con el fin de controlar el ingreso, pero no está en funcionamiento, lo cual permite, que además de los camiones recolectores de la municipalidad, cualquier empresa privada o particular (de cualquier lugar de la cuenca) deposite todo tipo de desperdicios en ese predio, a pesar que 28 de Noviembre tiene un vaciadero propio, ubicado en zona de chacras, cercano al regimiento de Rospentek.

Descripto así el panorama, no se prevé una solución en el corto plazo si ambas intendencias (28 de Noviembre/Río Turbio), no aúnan esfuerzos y buscan una salida común a un tema de urgente y vital importancia para la salud pública de toda la cuenca carbonífera. (Agencia OPI Santa Cruz)