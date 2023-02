India va camino a ser el país más poblado del mundo, pero no sabe cuánta gente tiene

- Publicidad -

Dentro de dos meses, la India se convertirá en el país más poblado del mundo, con más de 1400 millones de habitantes. Pero durante al menos un año, y posiblemente más, el país no sabrá cuántas personas tiene porque no ha podido contarlas.

El censo que se realiza una vez cada 10 años en la India, previsto para 2021 y retrasado debido a la pandemia, se ha visto empantanado por obstáculos técnicos y logísticos, y no hay indicios de que el gigantesco ejercicio vaya a comenzar pronto.

Los expertos afirman que el retraso en la actualización de datos como el empleo, la vivienda, los niveles de alfabetización, los patrones de migración y la mortalidad infantil, que se recogen en el censo, afecta a la planificación social y económica y a la elaboración de políticas en la enorme economía asiática.

Rachna Sharma, investigadora del Instituto Nacional de Finanzas y Políticas Públicas, califica de “indispensables” los datos del censo y afirma que estudios como la encuesta de gasto en consumo y la encuesta periódica de población activa son estimaciones basadas en la información del censo.

“A falta de los datos más recientes del censo, las estimaciones se basan en datos de hace una década y es probable que proporcionen estimaciones alejadas de la realidad”, dijo Sharma.

Un alto funcionario del Ministerio de Estadística e Implementación de Programas reconoció que los datos del censo de 2011, cuando se realizó el último recuento, se estaban utilizando para las proyecciones y estimaciones necesarias para evaluar el gasto público.

Un portavoz del ministerio explicó que su papel se limitaba a proporcionar las mejores proyecciones posibles y que no podía hacer comentarios sobre el proceso del censo. La Oficina del Primer Ministro no respondió a las peticiones de comentarios.

Otros dos funcionarios, uno del Ministerio del Interior y otro del Registro General de la India, afirmaron que el retraso se debía en gran medida a la decisión del Gobierno de perfeccionar el proceso del censo y hacerlo infalible con ayuda de la tecnología.

El funcionario del Ministerio del Interior dijo que el software que se utilizará para recopilar los datos del censo en una aplicación de teléfono móvil tiene que sincronizarse con las bases de datos de identidad existentes, incluido el documento nacional de identidad, llamado Aadhaar, lo que estaba llevando tiempo.

La oficina del Registro General de la India, responsable del censo, no respondió a una solicitud de comentarios.

El principal partido de la oposición, el Congreso, y los críticos del primer ministro, Narendra Modi, han acusado al Gobierno de retrasar el censo para ocultar datos sobre cuestiones políticamente sensibles, como el desempleo, de cara a las elecciones nacionales previstas para 2024.

“Este Gobierno ha mostrado a menudo su abierta rivalidad con los datos”, dijo el portavoz del Congreso, Pawan Khera. “En asuntos importantes como el empleo, las muertes por Covid, etc., hemos visto cómo el Gobierno de Modi ha preferido ocultar datos críticos”.

El portavoz nacional del gobernante Partido Bharatiya Janata, Gopal Krishna Agarwal, rechazó las críticas.

“Quiero saber en qué se basan para decir esto. ¿Cuál es el parámetro social por el que nuestro rendimiento en nueve años es peor que el de sus 65 años?”, dijo, refiriéndose a los años del partido del Congreso en el poder.

Las dificultades de los profesores

Según las Naciones Unidas, la población de la India podría alcanzar los 1.425.775.850 habitantes el 14 de abril, superando a China ese día.

El censo de 2011 situaba la población de India en 1210 millones de habitantes, lo que significa que el país ha aumentado su población en 210 millones, casi el mismo número de habitantes que Brasil, en 12 años.

El censo indio lo realizan unos 330.000 profesores de escuelas públicas que primero van puerta por puerta enumerando todas las casas del país y luego vuelven a ellas con una segunda lista de preguntas. Hacen más de dos docenas de preguntas cada vez en 16 idiomas en las dos fases que se extenderán a lo largo de 11 meses, según el plan previsto para 2021.

Las cifras se tabularán y los datos definitivos se harán públicos meses después. Se calcula que todo el ejercicio costará 87.500 millones de rupias (1050 millones de dólares) en 2019.

Sin embargo, los profesores han vuelto a la escuela tras la interrupción por la pandemia y tienen que celebrar nueve elecciones estatales en 2023 y nacionales en 2024, además del censo, lo que volvería a interrumpir la enseñanza. Los pagos también se han convertido en un problema.

Arvind Mishra, alto funcionario de la Federación de Maestros de Primaria de toda la India, que cuenta con 2,3 millones de miembros, dijo que los maestros están obligados por ley a ayudar a llevar a cabo las elecciones y el censo, pero el gobierno debe aumentar los honorarios que reciben.

“Deben poner en marcha un mecanismo de pago sistemático para el simulacro”, dijo Mishra. “Los profesores merecen respeto y no pueden ir por ahí exigiendo reembolsos por llevar a cabo el mayor ejercicio de recuento del planeta”.

Un antiguo alto cargo de la Autoridad de Identificación Única de India (UIDAI), la agencia gubernamental que gestiona el exitoso programa nacional de identidad Aadhaar, trató sin embargo de restar importancia a los datos del censo decenal afirmando que el programa de identidad es un censo “de facto, en tiempo real”.

Según la UIDAI, el 31 de diciembre de 2022 había 1300 millones de personas inscritas en Aadhaar, frente a una población prevista entonces de 1370 millones. Según el ex funcionario de la UIDAI, la brecha se debería sobre todo a los niños que no están inscritos y a las defunciones que no están actualizadas.

Pronab Sen, antiguo estadístico jefe de la India, afirmó que el sistema de registro por muestreo (SRS), que calcula las tasas de natalidad y mortalidad, muestra la tasa de crecimiento de la población con una precisión razonable.

A diferencia de Aadhaar, la encuesta SRS cuenta una muestra representativa de nacimientos y defunciones y la utiliza para proyectar el recuento de una región más amplia.

“No es exacto”, dijo Sen. “El problema es que la SRS y las proyecciones que tenemos son razonablemente exactas si se toma el país en su conjunto. Lo que no te da es la distribución de las personas en las distintas zonas geográficas del país”. (La Nación)