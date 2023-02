El 4% de aumento como mejor oferta al sector docente enerva los ánimos de la ADOSAC y hoy se define el inicio (o no) de las clases en Santa Cruz

- Publicidad -

Tras las idas y vueltas entre el Consejo Provincial de Educación y el sector docente (Adosac y Amet) se conoció hace unos días el último ofrecimiento salarial “mejorado” a la ADOSAC, quien ya había rechazado un 3% al básico más cláusula gatillo, entendiendo el sector docente que ante la vidriosa realidad que vive la sociedad argentina y especialmente el habitante de Santa Cruz, que ve encarecido el costo de vida por arriba de la media nacional, un 3% al salario básico es insuficiente, el CPE elaboró otra propuesta que consiste en llevar a un 4% el aumento al básico, retroactivo al mes de enero y sostener la cláusula gatillo.

Sin disimular el disconformismo, el gremio docente, convocó a un nuevo Congreso provincial docente para hoy, donde será planteada la opción de aceptar o rechazar la oferta y a partir de allí el gremio decidirá el camino a seguir en relación al inicio normal de clases o, como viene ocurriendo en los últimos años, el ciclo lectivo volvería a iniciarse con un conflicto a principio de año.

Javier Fernández Secretario General de ADOSAC – Foto: OPI Santa Cruz

Las fuentes gremiales, consultadas respecto de la última oferta realizada, sostuvieron que el gobierno provincial carece de predisposición a ver en el salario docente una depreciación constante y promueve en su discurso, una falacia redundante, al decir que el docente de Santa Cruz es el mejor pago de la Argentina.

“El INDEC, que sospechamos por experiencia propia, está siendo reticente a publicar el verdadero índice de inflación, publica un 5,9% de inflación mensual y el gobierno como mejor oferta propone un 3% y ahora un 4%, lo cual ya de base, arranca casi dos puntos por debajo de la inflación real del mes”, dijo la fuente, prácticamente adelantando un rechazo masivo de la oferta salarial del gobierno, que saldría como resultado del Congreso a llevarse a cabo hoy.

- Publicidad -

ADOSAC entiende que las políticas educativas del gobierno provincial están basadas en la improvisación y el “vamos viendo”, lo cual carece de una planificación sostenida y sustentable. Por ese motivo, entre otros y básicamente porque la gobernadora entiende a la Educación como un gasto y no como una inversión, sostienen que esta administración no encuentra un sustento para reformular una propuesta viable, concreta y real de los salarios docentes.

En este sentido, las críticas del gremio no solo recalan en lo salarial, sino en la integralidad de las decisiones que toma o no toma el CPE que van desde los ofrecimientos de cargos que no han vuelto a la presencialidad y obstruyen el acceso al trabajo de los docentes en toda la provincia, toda vez que ni siquiera las escuelas poseen internet y el la mayoría carecen de computadoras o la implementación de las jornadas extendidas que goza de la mayor improvisación antipedagógica que se pueda concebir en cualquier situación y a criterio del sector, son recursos que se implementan con el fin de hacer anuncios, pero que en los organizacional, resultan un verdadero caos.

De acuerdo a la tendencia en las opiniones del sector a la que se ha podido acceder hablando con distintos docentes en la provincia, es casi un hecho que la oferta salarial del gobierno sea rechazada. De ser así, el inicio de clases en Santa Cruz vuelve a complicarse, como viene sucediendo en los últimos años y especialmente durante la gestión de Alicia Kirchner en el gobierno provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)