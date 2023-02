Argentina con la mayor inflación del continente, salarios por debajo de la inflación y Santa Cruz con recaudación interanual que supera cualquier marca anterior

- Publicidad -

De acuerdo a datos oficiales publicados por la provincia de Santa Cruz a través de la ASIP (Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos), se puede constatar cómo ha evolucionado la percepción de fondos por el cobro de Ingresos Brutos entre enero del año 2022, diciembre del mismo año y el primer mes del año 2023.

Los números oficiales marcan que en el mes de enero 2022 total, la ASIP tuvo una recaudación total de $ 2.613.767.830,20 con una Variación Interanual del 75,77%.

ASIP Enero del 2022 –

En ese mes, Santa Cruz recaudó por Ingresos Brutos $ 2.397.836.470,20, lo cual corresponde a un aumento promedio del 91,356%, con respecto al año anterior.

En diciembre del año 2022, es decir, 11 meses después del detalle anterior, la provincia recaudó a través de la ASIP un total de $ 4.727.080.691,89, correspondiendo a una Variación Interanual del 93,83% y solo por Ingresos Brutos recaudó $ 4.341.915.648,06, correspondiendo a una variación sobre este rubro del 91,852%, es decir que en menos de un año, el gobierno duplicó la percepción en IB sobre los contribuyentes provinciales.

- Publicidad -

Comparado estos meses del año 2022 con el correspondiente al mes de enero 2023, se encuentran sustanciales diferencias en los aumentos de la percepción impositiva por parte de la provincia, toda vez que el total de los recaudado por la ASIP en el primer mes del año 2023, fue de $ 5.210.882.824,85, lo cual da una variación interanual del 99,36%, pero en solo un mes la recaudación total aumento en más de 2.500 millones de pesos.

Asip enero del 2023 –

Solo de Ingresos Brutos la recaudación fue de $ 4.678.372.433,77, un 89,72% como aumento en la percepción de este impuesto por parte del gobierno provincial.

Si comparamos el interanual (enero22/enero/23) las cifras por percepción total de parte de la ASIP van entre los $ 2.613.767.830,20 a los $ 5.210.882.824,85, lo cual corresponde exactamente al doble (100%) de incremento en la presión tributaria general sobre los contribuyentes de la provincia de Santa Cruz.

En tanto y solo en concepto de Ingresos Brutos el interanual de las cifras indican que entre 2021 y 2022 el aumento de la percepción fue de 91,3% y entre enero de 2022 de $ 2.397.836.470,20 y enero 2023 fue de $ 4.678.372.433,77 el incremento es de casi 90% en un año, lo cual indica claramente que los ingresos provinciales no se ven afectados por la inflación imperante, por cuanto la ASIP ajustó de enero a enero un 90% promedio los valores, sobre una inflación que orilla el 95%, según el INDEC.

No obstante, el gobierno provincial no derrama parte de ese abultado ingreso claramente bien actualizado, en las escasos 340 mil habitantes y unos 50 mil empleados públicos, dado que los agentes de la administración pública provincial un 70% de ellos y más de la mitad de los jubilados cobran sueldos por debajo de la línea de pobreza y los aumentos propuestos desde el Ejecutivo no superan el 2, 3 o 4% como mejor oferta, lo cual siempre es aceptado por los gremios afines como UPCN, APAP y ATE y rechazado por la ADOSAC, el sector docente en permanente reclamo por los bajos salarios.

Los índices de la vergüenza

Tal las estadísticas oficiales del INDEC, la Argentina en el 2022 quedó segunda entre los países del continente americano con la mayor inflación por debajo de Venezuela, al registrar un 94,8% de inflación en el país, por debajo del 156% que tuvo el país carioca.

Evolución de la inflación en 2022 –

Y si nos remitimos a la evolución de los salarios y el índice de inflación desde 2007 al 2022, solo en aquel año de 2007 la recuperación salarial estuvo tres puntos por sobre la inflación, ya que el porcentaje de recomposición salarial se ubicó en el 27,4% sobre el 24,8% de índice inflacionario publicado en aquel momento y un sospechoso repunte del salario registrado en el año 2021 donde (según el Indec, manejado por el kirchnerismo) los salarios habrían aventajado a la inflación por otros tres puntos.

En general y como se puede ver en los cuadros estadísticos del Indec, siempre la inflación superó al salario, independientemente de si el gobierno era del FPV o de Macri. En ese marco, nuestro país se ha transformado en un verdadero ahuyentador de inversiones y para este año las perspectivas de una inflación de tres dígitos solo está siendo contenida por los datos presumiblemente falseados del Instituto, hoy manejado por el kirchnerista Sergio Massa. (Agencia OPI Santa Cruz)