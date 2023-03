Diputados sesionó pidiendo a la gobernadora que la CSS cubra gastos de una niña enferma, los legisladores del FPV apoyaron, pero Alicia no ha confirmado (aún) su decisión

- Publicidad -

En la primera sesión ordinaria del año, los diputados de Santa Cruz aprobaron por unanimidad un pedido a la gobernadora Alicia Kirchner y al directorio de la Caja de Servicios Sociales para que avalen la cobertura asistencial de un medicamento para una niña de 6 años que tiene acondroplasia, una condición congénita que afecta el crecimiento de los huesos y que se encuentra en uno de cada 25.000 niños que nacen.

El proyecto de resolución que presentó el diputado de Encuentro Ciudadano, Gabriel Oliva fue acompañado por el resto de los 19 legisladores presentes ante el seguimiento de los padres de la pequeña Sol de 6 años.

El caso de Sol Suárez tuvo amplia difusión porque su familia requirió a la Caja de Servicios Sociales que pueda afrontar el pago de la medicación que precisa la niña que hoy sufre de hiperlordosis, el arqueamiento en la zona lumbar de la columna, lo que le genera dolor de espalda y hormigueo en las piernas.

Cámara de Diputados de Santa Cruz sesión 9 de marzo de 2023 – Foto: Prensa Cámara de Diputados

El medicamento que requiere para su tratamiento tiene un compuesto denominado Vosoritide que hoy se fabrica en Estados Unidos y fue aprobado por la administración de Drogas y Alimentos de ese país, la FDA, y tiene un costo mensual de unos US$ 20.000. Aproximadamente (y comparativamente) lo que paga la provincia por el alquiler de la aeronave en cada vuelo sanitario.

- Publicidad -

Entre idas y vueltas de la obra social provincial, el reclamo llegó hasta la justicia mediante una medida de amparo ante la imposibilidad de costear el medicamento por parte de los familiares. Si bien tuvieron un avance en primera instancia, la intervención anterior de la Caja de Servicios Sociales apeló la medida y la justicia le dio la razón a la obra social.

Ante ese panorama, la familia solicitó que las autoridades políticas tomen el caso y se encuentre una vía de solución.

Oliva señaló que “es un pedido por razones humanitarias y se reconsideren la negativa de suministrar la medicación. El Estado provincial debe dar una respuesta al tratamiento que necesita Sol”.

La diputada Rocío García (Frente de Todos) señaló que “el tema es muy delicado, no tiene solución inmediata. No hay que generar expectativas ni utilizar el tema políticamente”, abriendo la puerta a una posible negativa del Ejecutivo.

La ex ministra de Salud de Santa Cruz afirmó que “no es una cuestión presupuestaria sino de importación del medicamento”, situación que la obra social ya había solicitado ante la ANMAT antes de apelar la medida judicial.

Luego consideró que “al haber un pedido especial de la familia para ver la vía que ayude a conseguir el medicamento sin utilización política” y sostuvo que “me voy a ocupar personalmente” para encontrar una solución.

En tanto, José Luis Garrido (SER Unidos) añadió que “ante una necesidad existe un derecho. La familia no tiene que saber si hay municipios que aportan o no a la Caja de Servicios Sociales, si tiene déficit o no, quiere que se resuelva su problema de salud. Cuando alguien tiene algún familiar enfermo se busca la contención de la familia y del Estado”.

A su turno, Martín Chávez (Frente de Todos) dijo que “ningún partido debe adueñarse de esta problemática” acusando recibo de que el proyecto iba dirigido a la gobernadora Alicia Kirchner y fue aprobado por la unanimidad de los presentes.

Otros temas

La sesión del jueves estuvo presidida por el vicegobernador Eugenio Quiroga, retornó por completo al formato presencial y hubo 4 legisladores ausentes: la diputada de SER Unidos, Patricia Moreyra; y los diputados del Frente de Todos, Claudio Barria Peralta(Gobernador Gregores), Leonardo Paradis (Puerto Santa Cruz) y César Ormeño (Los Antiguos).

Entre los proyectos que se aprobaron este jueves, se pidió a la Agencia de Administración de Bienes del Estado de la Nación (AABE) garantice los trámites de traspaso de dominio de tierras que posee el Estado Nacional en Río Gallegos a favor de la provincia de Santa Cruz.

Luego, por pedido del diputado Garrido se solicitó al Poder Ejecutivo que se informe cuáles fueron los motivos por los cuales la empresa Minera Santa Cruz S.A., no da cumplimiento a la ley N° 3.141, denominada 70/30.

A su vez, impulsado por el legislador Oliva la legislatura expresó solidaridad a los familiares de Rodrigo “Cokito” Oyarzo, quien falleció en la madrugada del domingo 5 de marzo luego de que el auto que manejaba fue chocado por una camioneta de la división Tránsito de la Municipalidad de Río Gallegos.

Al finalizar la sesión, se realizó como en todo inicio del período ordinario el sorteo de las cámaras acusadora y juzgadora de juicio político que quedaron conformadas de la siguiente manera:

Sala Acusadora: Guillermo Bilardo, Eloy Echazú, Hernán Elorrieta, María Rocío García, José Garrido, Matías Mazú, Juan Manuel Miñones, Karina Nieto, Gabriel Oliva, Daniel Roquel, Carlos Santi y Liliana Toro.

Sala Juzgadora: Claudio Barría, José Bodlovic, Martín Chávez, Miguel Farías, Hugo Garay, Laura Hindie, Patricia Moreyra, César Ormeño, Favio Oyarzún, Leonardo Paradis, Nadia Ricci y Evaristo Ruíz. (Agencia OPI Santa Cruz)